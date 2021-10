La recrue Ed Eason rejoint Johnny Bananas pour parler de l’épisode 11 de Spies, Lies, and Allies. First Ed raconte à Johnny comment il a fait ses débuts dans la réalité sur The Circle (0:30) et comment il a abordé le défi de venir tard dans The Challenge en tant que remplaçant (19:06). Ensuite, ils plongent dans l’épisode 11. Ils discutent du passage des paires aux équipes (39:36), du premier défi de la saison sur l’eau (52:25), Ed mettant une cible sur son dos pour les nominations (59:23), et l’élimination intense de la lutte à la perche entre lui et Kyle (1:22:04).

Hôte : Johnny Bananas

Invité : Ed Eason

Producteur associé : Sasha Ashall

Production supplémentaire : Juliet Litman

