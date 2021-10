Johnny célèbre le 500e épisode de The Challenge avec son ami et complice de longue date, Leroy. Ils discutent des stratégies de manipulation de CT tout au long de son long mandat dans la série et cette saison avec Emy (0:25) et pourquoi Josh est l’un de leurs candidats préférés en ce moment (30:35). Ensuite, ils se promènent dans le passé et parlent de leur amitié dans l’émission et de leurs histoires préférées de leur temps ensemble sur The Challenge (32:30).

Hôte : Johnny Bananas

Invité : Leroy Garrett

Producteur associé : Sasha Ashall

Production supplémentaire : Juliet Litman

