Johnny accueille le leader de l’opposition, Cory, sur le podcast pour parler de ses expériences sur The Challenge cette saison et de leur rivalité au fil des ans (0:30). Ils discutent des techniques magistrales de Cory pour attiser les flammes entre Josh et Fessy (6h45) et son positionnement dans la maison entre les vétérinaires et les recrues (17h45). Ensuite, ils se plongent dans l’épisode 13, y compris le discours ridicule de CT dans les nominations (45:00), la tactique de la terre brûlée de Cory à la suite des nominations (54:55) et son défi d’élimination exténuant contre Logan (57:42).

Hôte : Johnny Bananas

Invité : Cory Wharton

Producteur associé : Sasha Ashall

Production supplémentaire : Juliet Litman

S’abonner: Spotify