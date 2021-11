Johnny est rejoint par l’une des reines du chaos, Marie Roda, pour discuter d’un épisode dramatique et mystérieux de Spies, Lies, and Allies (0:30). Ils discutent de leurs sentiments généraux à propos de cette saison (16h00) ; les opinions de Marie sur Amanda, Devin, Logan et Tory (21:30); et la cible sur le dos de Big T (43:40). Ensuite, ils entrent dans le défi Top Gun et la fête qui s’ensuit (52:54), la discussion animée lors des nominations (1:02:12) et le résultat du défi d’élimination (1:24:20).

Hôte : Johnny Bananas

Invitée : Marie Roda

Producteur associé : Sasha Ashall

Production supplémentaire : Juliet Litman

