‘Le défi : espions, mensonges et alliés’ Épisode 3 avec Wes Bergmann

L’alliance est forte, les amis. L’icône du Défi Wes Bergmann rejoint Johnny Bananas pour parler de l’épisode 3 de Spies, Lies, and Allies. Après avoir rattrapé leur retard, ils plongent dans les avantages et les inconvénients de la stratégie des anciens combattants contre les recrues qui se joue (0:45) et la stratégie de Tori ou son absence (40:50). Ensuite, ils parlent du défi lui-même, des nominations (47:08) et du défi de l’élimination (1:02:12). Enfin, Johnny et Wes arrivent à l’heure du thé quand ils parlent de tous les potins, des relations et de la vengeance jusqu’à présent cette saison, y compris la liste de choses à faire de Kelz, la relation d’Ashley et Nelson et le bœuf d’Amanda et Tori (1:05:30).

Hôte : Johnny Bananas

Invité : Wes Bergmann

Producteur associé : Sasha Ashall

Production supplémentaire : Juliet Litman

S’abonner: Spotify