Fessy, ancienne joueuse de football universitaire et finaliste du Challenge, rejoint Bananas cette semaine pour discuter de l’épisode 6 de Spies, Lies and Allies. Fessy raconte l’histoire de son arrestation en tant qu’athlète universitaire (05h00), Bananas pose des questions sur la fin décevante de Fessy lors de la finale du Challenge la saison dernière (36h00), et bien sûr, ils discutent de l’altercation entre Fessy et Josh dans ce l’épisode d’une semaine d’espions, de mensonges et d’alliés, ainsi que la romance naissante de Fessy avec Amanda (55:00).

Hôte : Johnny Bananas

Invité : Fessy

