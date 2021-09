Cette semaine, Johnny accueille la recrue préférée de tous, Hughie Maughan, dans le podcast pour parler de tous les détails, drames et détails en coulisses. Tout d’abord, Hughie raconte à Johnny comment il a fait ses débuts dans la télé-réalité sur Big Brother (0:40) et pourquoi il a choisi Ashley comme partenaire au début de The Challenge (16:30). Ensuite, ils entrent dans tous les détails juteux de l’alliance des vétérans (22:50), le combat à mi-élimination de Hughie avec Corey (43:50), le drame entre Emy et Burna (54:55), le défi frustrant que Hughie et Burna presque gagné (1:09:00), et comment ses fesses l’ont empêché de gagner l’élimination (1:22:00).

Hôte : Johnny Bananas

Invité : Hughie Maughan

Producteur associé : Sasha Ashall

Production supplémentaire : Juliet Litman

