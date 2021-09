Le défi : Espions, mensonges et alliés exclusifs : Hughie, Berna bouleversée ?

in

Cela a été pour le moins difficile pour les recrues de cette saison de The Challenge.

Et si vous êtes deux rookies jumelés en équipe ? Les vétérinaires ont les yeux braqués sur vous, ce qui est le cas de Berna et Hughie cette semaine.

Dans ce clip exclusif avant l’épisode de mercredi soir, vous verrez quelques-uns des défis vraiment cool de cette semaine, dans lesquels les concurrents doivent utiliser un jet d’eau pour aller sous l’eau pour attraper des câbles, prendre une clé d’un yacht et résoudre un casse-tête .

Ce qui est remarquable ici, c’est qu’il semble possible que Hughie et Berna puissent gagner. Et s’ils le font, ils pourraient tout changer dans le jeu, surtout pour les vétérans :

Le feront-ils ? Connectez-vous mercredi soir à 20 h HE pour le savoir.

