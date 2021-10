Fans de Guerriers de l’état d’or Ils ont réussi à retrouver l’illusion avec l’arrivée de la saison NBA 2021/22. Il est prévu qu’avant l’arrivée de l’année 2022, la franchise de San Francisco aura déjà récupéré 100% de ses effectifs avec le retour de Klay Thompson, la deuxième grande star de l’équipe après Stephen Curry.

Avec les deux joueurs, les Warriors ont absolument tout réussi en NBA, et ils espèrent pouvoir reprendre le chemin qu’ils ont laissé après les finales NBA 2019 (en raison du départ de Kevin Durant et de la grave blessure subie par Thompson lui-même).

L’atmosphère qui imprègne les joueurs de GSW invite à nouveau à l’espoir. Klay Thompson a affirmé être vraiment motivé par son retour. En effet, dans ses dernières déclarations, il s’est fixé un objectif qui, a priori, semble très difficile à atteindre.

« Steph (Stephen Curry) est le meilleur tireur de l’histoire du basket-ball », a déclaré Thompson à Kerith Burke de NBC Sports. « J’espère qu’un jour il pourra être n°1 et que je pourrai être n°2 sur la liste des triplés supérieurs. Ce serait emblématique, et je pense que c’est à notre portée. »

Un monde devant

Bien que tout indique que Curry (2 821) parviendra à être le meilleur buteur de triples cette saison lorsqu’il surpassera Ray Allen (2 973), la situation de Thompson (1 798) est beaucoup plus compliquée. Le gardien de tir est en position n°20 sur la liste, et devrait marquer plus de 1 100 triples s’il veut concourir pour la deuxième place (sans compter les joueurs encore actifs devant).

La star des Warriors, Klay Thompson, coulant coup après coup, après coup depuis au-delà de l’arc à l’entraînement aujourd’hui. Il ressemble de plus en plus à Klay pré-blessé chaque jour. Steph Curry dit que le premier match de retour de Klay « sera un beau basket-ball ». @kron4news #DubNation pic.twitter.com/0UHtTYtKsK – Kylen Mills (@KylenMills) 14 octobre 2021