Le défi le plus difficile d’Audi est de gagner le Dakar avec une voiture électrique

28/09/2021 à 16h36 CEST

La 44e édition du Dakar est déjà à l’horizon et chez Audi Sport, ils sont plongés dans une véritable course contre la montre, face à l’un des plus grands défis du sport automobile avec un concept unique. Avec Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel et Mattias Ekström Dans ses rangs, tous les regards sont tournés vers le degré d’évolution, de développement et de fiabilité que la marque allemande a atteint en un temps record.

L’assemblage des unités finales avec lesquelles Audi participera au Rallye Dakar a commencé chez Audi Sport à Neuburg an der Donau. Jusqu’à présent, ils ont fait des milliers de kilomètres de tests, notamment en Espagne, mais plus récemment au Maroc et le programme d’ici jusqu’au début des tests va être très chargé.

Un système révolutionnaire

L’Audi RS Q e-tron intègre un système de propulsion électrique avec deux groupes électrogènes (MGU) issus de la Formule E. Pendant que le véhicule roule, la batterie haute tension est chargée à l’aide d’un convertisseur d’énergie composé de un autre MGU et un moteur TFSI efficace dérivé de celui qu’Audi a utilisé avec succès dans le DTM.

Andreas Roos, responsable de toutes les activités officielles d’Audi en compétition, confirme le grand défi que représente le Dakar pour ceux d’Ingolstadt. « C’est un grand défi, même pour un véhicule à moteur conventionnel. Avec le groupe motopropulseur que nous avons développé, le défi est encore plus grand. Le châssis et la suspension ne font pas une grande différence, mais nous avons beaucoup plus de composants dans la voiture qui doivent non seulement être légers, fiables et compétitifs dans les conditions extrêmes du Dakar, mais aussi être parfaitement synchronisés et fonctionner ensemble en douceur & rdquor; .

En un temps record

“Le prototype de l’Audi RS Q e-tron a été développé en une douzaine de mois environ & rdquor;, a-t-il souligné Julius Seebach, Directeur d’Audi Sport GmbH et responsable du sport automobile chez Audi. Le premier essai, organisé le 30 juin 2021 à Neuburg an der Donau, et le départ du Dakar le 1er janvier 2022 à Ha’il (Arabie saoudite), ne sont séparés que de six mois. « C’est très peu de temps pour préparer un projet aussi complexe. Je ne suis pas en mesure de le décrire avec des mots : l’Audi RS Q e-tron est le véhicule le plus technologiquement avancé qu’Audi Sport a amené à la compétition & rdquor ;.

Un véhicule Dakar avec un groupe motopropulseur conventionnel a deux composants principaux : le moteur à combustion interne et la transmission. « Dans notre Audi RS Q e-tron, nous utilisons un moteur électrique sur l’essieu avant, un moteur électrique sur l’essieu arrière, une batterie haute tension et le convertisseur de puissance, qui est composé d’un autre MGU qui agit comme un générateur et d’un moteur TFSI qui vient du DTM”, explique Roos. « Et chacun de ces composants, par exemple, a besoin d’un système de refroidissement spécifique. Cela signifie que nous avons non seulement un système de refroidissement dans la voiture, mais jusqu’à six systèmes au total, y compris le refroidisseur intermédiaire et celui du système de climatisation pour le conducteur et le copilote & rdquor ;.