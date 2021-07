Telemundo Le défi le plus difficile relevé par Dennise Novoa après EXATLON

Ce n’est un secret pour personne que Denisse Novoa est une femme aux capacités athlétiques impressionnantes. L’ancienne concurrente d’EXATLON n’est pas seulement propriétaire d’une puissance physique qu’elle a clairement démontrée lors de son passage dans la compétition Telemundo, mais c’est aussi une athlète qui aime se lancer des défis, et évidemment, les surmonter.

Et bien que la soi-disant “Pantera” Novoa soit absente d’EXATLON depuis quelques mois, après avoir été expulsée avec Frank Beltre, jusqu’à présent, les raisons réelles et détaillées qui ont conduit la production de l’émission à prendre une telle décision sont inconnu. , Denisse continue de donner de quoi parler.

Cette fois, la Mexicaine a partagé avec ses fidèles abonnés Instagram un défi qu’elle a mis entre les sourcils et qui en plus d’avoir respecté la lettre, en a laissé plus d’un avec un visage surpris, en raison de l’acte majestueux et exigeant de l’acte.

La femme de Veracruz se promenait à Porto Rico, et là, elle a trouvé un énorme rocher qui a captivé son attention, alors elle a décidé de défier la loi de la gravité et avec ses mains a réussi à élever son corps dans une position qui lui donnait presque l’air comme si elle volait.

Dans la belle image, qui a les paysages océaniques paradisiaques de Porto Rico en arrière-plan, on voit Denisse, vêtue d’un bikini orange, tout en levant ses jambes toniques au-dessus des airs, dans un acte de gymnastique et d’acrobatie, digne d’un 10 olympique .

« La plupart des gens veulent des photos normales… assis, debout, normal… c’est là que je suis… net ces pierres font horriblement mal hahaha ne vous y trompez pas… mes mains souffraient sur ces photos. J’ai dû mettre des chaussures parce que les pierres étaient super coupantes », était le commentaire avec lequel l’ex-participant d’Exatlon a accompagné l’ensemble saisissant d’images, où elle a avoué qu’elle s’est retrouvée dans la douleur et les mains affectées, mais le défi a été rencontré. “#Pantera #Panteranovoa #PuertoRico #voyage #explore”.

Immédiatement les commentaires de ses fans n’ont pas attendu et bien que la plupart de ses fans aient loué la force et les défis constants que Denisse s’impose, dans un test qui semblait être tiré de l’un des circuits les plus compliqués d’EXATLON, d’autres se sont demandé si ce serait ça Denisse a été si dévouée à l’exercice et à surmonter les défis, car elle a l’intention de retourner dans l’arène de compétition, se lançant dans une nouvelle aventure.

Quelque chose comme ça, nous ne le saurons qu’avec le temps, car Denisse n’a pas parlé ouvertement de ses projets à venir, mais depuis qu’elle a été expulsée de l’émission de téléréalité Telemundo, elle a été dans plusieurs pays comme la Colombie, Porto Rico et dans des régions du Mexique , qui ont suscité des soupçons.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires