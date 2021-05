Le défi le plus risqué de Mourinho

05/04/2021

À 19:21 CEST

Le football ne se passera pas longtemps sans Mourinho. Après avoir officialisé ce mardi que l’entraîneur portugais prendra en charge la Roma la saison suivante, un nuage noir survole l’olympique. Le projet de Paulo Fonseca dans la capitale italienne touche à sa fin et, avec des chances minimales de rester en vie en Ligue Europa après avoir perdu le match aller des demi-finales 6-2 à Old Trafford contre Manchester United, Ils dépendent des quatre matchs à disputer en Serie A pour pouvoir accéder aux compétitions européennes la saison prochaine.

Actuellement, la Roma occupe la septième position du championnat de la ligue italienne, lieu qui leur donne un accès direct à la nouvelle compétition continentale, la Ligue de conférence. Mathématiquement exclu leur présence en Ligue des champions, il leur semble quasiment impossible d’entrer en Ligue Europa. Pour l’instant, sixièmes sont leurs voisins, la Lazio, qu’ils devront affronter à l’avant-dernière date. Avec une égalité entre les deux et une victoire de plus, sur les cinq matchs qui restent à jouer, les «Biancocelesti» obtiendraient leur billet pour la deuxième meilleure équipe européenne.

Septièmement, oui, mais pour ne pas être laissés les mains vides, ils devront défendre leur position bec et ongles. Sassuolo, huitième classé, a fait pression très fort par derrière et ces derniers jours, a réussi à les dépasser de 9 points. Ceux de Paulo Fonseca, quarts de finale et demi-finales de la Ligue Europa entre les deux, n’ont réussi à ajouter que 4 points, par 13 que leurs poursuivants ont réalisé. Maintenant même, les “ Neroverdi ” sont à une victoire de les dépasser au classement et par conséquent, laissant Mourinho sans compétitions européennes la saison prochaine.

Bien que la saison de la Roma semble décevante, les blessures et une très jeune équipe ont souffert de la dureté d’un calendrier très serré.. Ils sont arrivés fusionnés à la fin de la saison et le match contre Manchester United et leurs derniers matches de Serie A en sont un bon exemple. Nous verrons si l’équipe romaine tirera son portefeuille pour pouvoir faire de Mourinho une équipe avec laquelle redevenir un club qui se bat pour être en Ligue des champions, mais ce qui est certain, c’est que l’actualité a déjà été au centre de l’actualité. placé sur la ville éternelle.

Maudite bibliothèque de journaux

Lorsque l’entraîneur portugais entraînait le Real Madrid, lors d’une rencontre avec Pellegrini, entraîneur d’un Malaga en construction et avec des aspirations de champions, dans la prochaine édition, ils réussiraient l’exploit de rester à un pas de la contestation des demi-finales, Mourinho a laissé échapper lors d’une conférence de presse que s’il quittait l’équipe blanche, ce serait pour entraîner un grand. Il l’a fait, mais la vie prend de nombreux virages et maintenant, il va devoir se battre et obtenir son meilleur tableau de bord pour revenir s’entraîner dans un club “ top ”, qui sait s’il commence ou non en Europe.