Le défi Toto Wolff est la raison pour laquelle Zak Brown s’est fait tatouer

Un défi de Toto Wolff était la raison pour laquelle Zak Brown s’est fait tatouer à Austin, a révélé l’Américain.

Avec Daniel Ricciardo en présence, le McLaren Le directeur de l’équipe est passé sous l’aiguille pendant le week-end du Grand Prix des États-Unis, se faisant tatouer pour commémorer le doublé de l’équipe à Monza plus tôt cette année.

Cela a pris le monde de la F1 par surprise, apparemment à l’improviste, mais il s’est avéré que c’était l’achèvement d’un défi qui lui avait été lancé bien avant.

Dans le cadre du défi des leaders de l’industrie, mis en place par l’association caritative Grand Prix Trust, Wolff a mis Brown au défi de faire quelque chose qui lui faisait peur, et les aiguilles sont tombées dans cette catégorie.

« Parfois, vous devez faire face à vos plus grandes peurs, ce que j’ai fait », a déclaré Brown selon Motorsport.com.

« Cela s’est en fait produit grâce au Grand Prix Trust with Sky, où un chef d’équipe est nommé chaque année pour faire quelque chose qui le terrifie.

« Toto m’a nominé l’année dernière et les aiguilles me terrifient suffisamment. Donc, en essayant de réfléchir à ce qui serait amusant et authentique, et vraiment terrifiant, j’ai eu l’idée de me faire tatouer.

« Alors évidemment, étant donné que Daniel lui-même est un fan de tatouages, et qu’il a gagné récemment, j’ai pensé que nous pourrions peut-être lier les deux ensemble et le faire venir me rendre visite et me tenir la main! »

Pas que Monza allait se faire oublier de sitôt… 🇮🇹🏆 #McLaren #F1 pic.twitter.com/wNgeNs4ecx – Zak Brown (@ZBrownCEO) 23 octobre 2021

Le défi du Grand Prix Trust ne s’arrête pas là, Brown devant maintenant nommer un autre membre du paddock de F1 pour faire quelque chose l’année prochaine.

Il a toujours décidé qui il allait défier mais ne donne rien pour l’instant.

« Je sais qui c’est, je l’ai fait », a-t-il déclaré.

« C’est pour nommer quelqu’un d’important, une personnalité du sport. Jusqu’à présent, cela a été trois chefs d’équipe d’affilée, mais cela ne se limite pas à cela. Cela pourrait être des ingénieurs, cela pourrait être des pilotes, cela peut être d’autres personnes avec des personnalités importantes si vous le souhaitez dans le sport.

« C’est à la personne de proposer son propre plan, et je pense qu’il sera déployé sous peu qui j’ai nommé. Je n’ai pas le droit de dire. C’est sous embargo.

Reste à savoir si Brown and co célébrera la fin de la saison, l’équipe britannique n’ayant que trois points et demi d’avance sur Ferrari dans la bataille pour la P3 au championnat des constructeurs.