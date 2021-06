Le Defiant Valtteri Bottas n’acceptera pas “l’option du perdant”

Valtteri Bottas refuse de prendre « l’option du perdant » en renonçant déjà à la lutte pour le Championnat du Monde des Pilotes.

Six courses sur un potentiel de 23 qui comprendra la saison 2021, Bottas est déjà à 58 points du rythme.

Alors qu’il a terminé à une triste 12e place du Grand Prix d’Azerbaïdjan, juste derrière les deux Alfa Romeo, la seule bonne nouvelle pour le Finlandais est qu’il n’a plus perdu de terrain face à son coéquipier Lewis Hamilton ou au leader du championnat Max Verstappen, qui ont également tous deux échoué. marquer.

Maintenant dans sa cinquième année chez Mercedes, avec chaque campagne qui passe par les pourparlers de 31 ans au début de voir à travers un défi pour le titre – et il s’est entraîné mentalement plus que jamais pour essayer de le faire en 2021.

Le travail ne porte pas ses fruits pour l’instant mais avec 17 courses supplémentaires possibles, Bottas ne voit aucune raison de jeter l’éponge malgré son énorme déficit par rapport aux deux premiers.

“Certes, la force mentale a été testée”, a déclaré Bottas, dont le meilleur résultat a été troisième à trois reprises ce trimestre, a déclaré à Motorsport.com.

« Cela n’a pas été la course la plus facile pour commencer, avec deux abandons avant l’Azerbaïdjan. Alors oui, je dirais qu’il y a eu des revers, et tout dépend de la façon dont vous vous en sortez et de la façon dont vous allez de l’avant.

« L’option du perdant est d’abandonner et ce n’est pas quelque chose que je ferai.

«Je reste très fort mentalement et je sais que c’est une longue, longue saison à venir et à coup sûr de nombreuses bonnes batailles à venir et, espérons-le, de nombreuses victoires.

“J’ai pleinement confiance en moi et pour nous en tant qu’équipe que nous avons encore le temps de faire de bonnes choses.”

Mercedes est à son plus bas niveau depuis un certain temps, ayant perdu 26 points de retard sur Red Bull au Championnat du monde des constructeurs à la suite d’un seul pointage sur ses quatre dernières opportunités – une P7 pour Hamilton à Monaco.

“Nous resterons ensemble, cela ne fait aucun doute”, a ajouté Bottas. “Nous avons un grand esprit d’équipe et nous savons à quel point il est important de rester ensemble en tant qu’équipe.

“Nous avons certainement un gros combat entre nos mains avec Red Bull, et il semble que sur certaines pistes avec Ferrari également.

« Ce genre de choses nous motive encore plus. Et je vois que tout le monde est super motivé cette année avec la compétition, donc il n’y a aucun doute là-dessus.

“Nous sommes impatients d’obtenir les résultats que nous recherchons et surtout moi-même, je peux vous le dire.”

