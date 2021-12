Le déficit budgétaire pour l’exercice 22 pourrait se réduire grâce à une collecte fiscale plus élevée, selon India Ratings

India Ratings and Research s’attend à ce que le déficit budgétaire pour l’exercice 22 soit de 6,6 % du PIB, soit 20 points de base de moins que le budget du gouvernement.

Bénéficiant d’une collecte d’impôts plus élevée au cours de cet exercice et soutenu par une croissance par rapport à une base inférieure à celle de l’année dernière, le déficit budgétaire du Centre devrait être inférieur au chiffre budgété de 6,8 %. Selon les estimations de l’agence de notation India Ratings and Research, le déficit budgétaire pour l’exercice 22 est estimé à 6,6 % du PIB, soit 20 points de base de moins que le budget du gouvernement. « Les estimations montrent que l’augmentation des recettes fiscales et non fiscales au cours de cet exercice devrait plus que compenser le manque à gagner des recettes de désinvestissement », a déclaré l’agence de notation Ind-Ra dans son rapport.

« Les données relatives aux finances du gouvernement de l’Union montrent que jusqu’à présent, les recettes fiscales ont énormément bénéficié à la fois de la croissance et de l’inflation. Alors que la croissance du PIB profite en raison de la base plus faible de l’année dernière, une inflation plus élevée (déflateur du PIB) a conduit l’économie à enregistrer une croissance du PIB nominal plus élevée et à contribuer ainsi à des collectes d’impôts plus élevées », a déclaré India Ratings and Research dans son rapport.

India Ratings and Research a déclaré qu’il estimait que la perception des recettes fiscales brutes au cours de l’exercice 22 était de 5,9 lakh crore de Rs supérieure au chiffre budgété, la part de l’impôt sur les sociétés étant de 28,4%, l’impôt sur le revenu de 16,3%, la TPS de 14,7%, les droits de douane de 14,2%, droit d’accise 22,4% et autres 3,9%.

Les chiffres du déficit budgétaire seront rendus publics par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans le prochain budget. Ces chiffres sont des chiffres étroitement surveillés car ils indiquent comment le gouvernement a géré ses finances. En termes simples, le déficit budgétaire signifie que les dépenses du gouvernement dépassent ses recettes.

Les experts ont indiqué que les collectes d’impôts cette année devraient battre non seulement les collectes de l’exercice 21, frappées par la pandémie, mais également celles de l’exercice 20, une année de croissance régulière.

« Les collectes réelles de GTR (recettes fiscales brutes) au cours de l’exercice 22 sont de Rs 13,64 lakh crore, contre Rs 8,76 lakh crore en FY21 et Rs 10,52 lakh crore en FY20 au cours de la même période. Une estimation prudente pour les totaux de l’exercice 22 est de Rs 25,1 lakh crore en GTR. Cela indique près de Rs 3 lakh crore sur le BE FY22 de Rs 22,2 lakh crore », a déclaré TV Mohandas Pai, président d’Aarin Capital Partners et Nisha Holla, chercheur en technologie chez C-CAMP, dans un éditorial dans Financial Express plus tôt cette mois.

Jusqu’à présent cette année, un total de 5,42 crores de déclarations de revenus (ITR) ont été déposés, a déclaré vendredi le département de l’impôt sur le revenu dans un tweet, ajoutant qu’il comprend 32,9 lakh ITR pour l’exercice comptable 2021-2022. Alors que les chiffres de collecte des impôts directs bruts pour l’exercice en cours en date de novembre s’élèvent à 815262,7 crores de roupies, soit une croissance de 48,11% et 18,15% par rapport aux chiffres de la période correspondante de l’exercice 2021-22 et de l’exercice 2019-20, respectivement, selon au ministère des Finances.

L’agence de notation a également déclaré que, comme les recettes fiscales, même les recettes non fiscales devraient être supérieures au chiffre budgété pour l’exercice en cours. Les recettes non fiscales devraient atteindre Rs 3,1 lakh crore au cours de l’exercice 22 par rapport au chiffre budgété de Rs 2,4 lakh crore.

