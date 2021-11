Le déficit budgétaire représente plus de 35 % des dépenses totales

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Le déficit budgétaire fédéral en octobre était de 165 milliards de dollars, soit 36,8 % des dépenses totales du mois. Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne sur douze mois où le déficit représentait 39,3 % des dépenses totales. Sur la période de douze mois, le déficit total était de 2,65 T$ en raison de dépenses totales qui ont atteint 6,7 T$.

Les deux diagrammes de Sankey ci-dessous montrent l’image mensuelle et sur douze mois pour décrire la taille de chaque source de revenus et de dépenses.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Figure : 1 Budget fédéral mensuel Sankey

Le travail et le SBA sont nettement plus importants dans le diagramme sur 12 mois en raison des plans de relance qui ont été distribués plus tôt cette année. Le plus gros point à retenir cependant : combler le déficit budgétaire soit Les impôts des particuliers devraient plus que doubler ou La santé et les services sociaux ET la sécurité sociale devraient être complètement supprimés!

Figure : 2 TTM Budget fédéral Sankey

Le graphique suivant examine chacun des 18 derniers mois pour montrer le déficit net par rapport aux recettes et aux dépenses. Les revenus ont baissé le mois dernier, mais les dépenses aussi. Il en a résulté un déficit total d’environ 25 % inférieur à la moyenne.

Figure : 3 Budget fédéral mensuel

Pour mieux comprendre ce qui motive les dépenses et les recettes importantes, les deux graphiques suivants répartissent les deux côtés du budget en différentes catégories.

Figure : 4 reçus mensuels

Figure : 5 dépenses mensuelles

Le tableau ci-dessous détaille les chiffres de chaque catégorie. Les principaux points à retenir des graphiques et du tableau :

Le total

Les dépenses n’ont diminué que de 14% par rapport aux recettes qui ont baissé de près de 40%. Cela a fait augmenter le déficit de 180% MoM Sur une base TTM, les dépenses sont 51% au-dessus de ce qu’elles étaient au cours de la période se terminant en octobre 2019, où les recettes n’ont augmenté que d’environ 18% Depuis octobre dernier, les recettes ont augmenté de près de 20% par rapport aux dépenses fixes. . Cela s’est traduit par un déficit total plus faible de près de 600 milliards de dollars

Dépenses

Les intérêts sur la dette ont chuté de manière assez spectaculaire de 50 % MoM La plupart des autres catégories de dépenses étaient en baisse, à l’exception de « Trésorerie – Autres » (chèques Stimulus) qui a augmenté de 50 milliards de dollars

Reçus

Chaque catégorie de reçus a baissé pour le mois mais a augmenté en glissement annuel

Figure : 6 Détail du budget américain

Le graphique suivant montre combien les dépenses ont augmenté par rapport à la période pré-Covid. Sans plus de contrôles de relance (pour l’instant) et la SBA fermant l’offre de prêt PPP, 2022 devrait reculer un peu. Il n’atteindra probablement pas les niveaux d’avant la pandémie, mais il devrait descendre en dessous de 6 000 000 $.

Figure : 7 Budget fédéral mensuel

Perspective historique

Un zoom arrière et un examen de l’historique du budget jusqu’en 1980 montrent une image complète et à quel point les deux dernières années ont été extrêmes. Le graphique ci-dessous montre les données sur une base TTM pour lisser les lignes.

Alors que la période extrême actuelle va passer, de nouvelles dépenses sont prévues, sans parler des factures qui arrivent à échéance (par exemple, les cotisations de sécurité sociale des baby-boomers). Cela rend peu probable que le déficit budgétaire fédéral ne revienne jamais en dessous de 1T de dollars malgré les projections du CBO pour moins de 1T de dollars pour 2023-2025.

Lire la suite @ SchiffGold.com