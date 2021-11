Le déficit commercial américain atteint un record de 80,9 milliards de dollars en septembre

En septembre, les exportations ont plongé de 3% à 207,6 milliards de dollars tandis que les importations ont augmenté de 0,6% à 288,5 milliards de dollars. (Image représentative)

Le déficit commercial américain a atteint un niveau record de 80,9 milliards de dollars en septembre, les exportations américaines ayant fortement chuté tandis que les importations, malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement dans les ports américains, continuent de grimper.

Le déficit de septembre a dépassé le précédent record de 73,2 milliards de dollars établi en juin, a rapporté jeudi le département du Commerce. Le déficit est l’écart entre ce que les États-Unis exportent vers le reste du monde et les importations qu’ils achètent aux pays étrangers.

En septembre, les exportations ont plongé de 3% à 207,6 milliards de dollars tandis que les importations ont augmenté de 0,6% à 288,5 milliards de dollars.

« Une partie de la faiblesse reflète une baisse de 15,5 % des exportations de pétrole liée à la fermeture de la plate-forme de forage et de la raffinerie lors de l’ouragan Ida dans le golfe du Mexique. Les économistes s’attendent à ce que cette baisse s’inverse dans les prochains mois avec la reprise de la production pétrolière.

Le déficit des marchandises politiquement sensible avec la Chine a grimpé de 15 % en septembre pour atteindre 36,5 milliards de dollars. Au cours des neuf premiers mois de cette année, le déficit américain avec la Chine, le plus important de tous les pays, a totalisé 255,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,9% par rapport à la même période en 2020.

Le déficit commercial global jusqu’en septembre a atteint 638,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 33,1% par rapport à la même période l’année dernière. Ce grand bond reflète la forte augmentation de la demande américaine d’importations par rapport à l’année dernière, lorsque de nombreux secteurs de l’économie ont été fermés à cause du coronavirus.

En septembre, le déficit des biens s’est élevé à 98,2 milliards USD, en forte hausse de 10 % par rapport au déficit d’août. L’excédent des services, qui couvre des choses telles que les voyages en avion et les services financiers, a augmenté de 10,5% pour atteindre 17,2 milliards de dollars, toujours bien en deçà des niveaux observés avant la pandémie. L’excédent de services devrait encore augmenter à mesure que les cas de COVID-19 reculent et que les restrictions de voyage sont assouplies.

L’augmentation du déficit commercial a soustrait 1,1 point de pourcentage à la croissance au cours du trimestre juillet-septembre, une période au cours de laquelle l’économie, telle que mesurée par le produit intérieur brut, a ralenti à un taux de croissance annuel de seulement 2 %, nettement inférieur à un taux de croissance du PIB de 6,7% sur la période avril-juin.

Alors que les cas de COVID-19 reculent et que la chaîne d’approvisionnement se démêle, le déficit commercial américain devrait commencer à s’améliorer dans les mois à venir, bien que l’amélioration puisse être modeste, selon les économistes.

« Nous espérons que la balance commerciale restera historiquement élevée jusqu’à la fin de l’année, mais la modération de la demande intérieure refroidira les volumes d’importation tandis que la diffusion régulière des vaccins et la propagation plus lente du virus devraient soutenir une croissance plus forte des exportations », Kathy Bostjancic, économiste financière en chef des États-Unis chez Oxford Economics. , mentionné.