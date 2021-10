Le déficit commercial atteint 23 milliards de dollars en septembre

Les exportations de marchandises ont maintenant dépassé le niveau d’avant la pandémie pendant sept mois consécutifs. Entre avril et septembre, les exportations ont atteint 197,1 milliards de dollars, en hausse de 56,9 % par rapport à l’année précédente et de 23,8 % par rapport à la même période de l’EX20.

Le déficit commercial a atteint près de 23 milliards de dollars en septembre, contre 13,8 milliards de dollars le mois précédent, les importations ayant augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que les exportations, sous l’effet des prix mondiaux élevés du pétrole brut et des achats massifs d’or à l’approche de la saison des festivals.

Les prix du pétrole brut oscillant autour de leurs plus hauts de trois ans, les importations de pétrole pourraient continuer à augmenter au cours des prochains mois. Cela exercera une pression sur les déficits commerciaux et courants, qui sont restés bien maîtrisés au lendemain de la pandémie.

Les exportations de marchandises ont augmenté de 21,4% en septembre par rapport à l’année précédente pour atteindre 33,4 milliards de dollars, grâce au flux de commandes soutenu des marchés occidentaux critiques. Fait intéressant, les exportations ont enregistré un bond encore plus élevé de 28,5% par rapport au niveau d’avant la pandémie (le même mois de l’exercice 20), selon les estimations provisoires publiées vendredi par le ministère du Commerce.

Cependant, à 56,4 milliards de dollars, les importations ont connu un rebond intelligent et ont augmenté de 84,8% par rapport à l’année précédente et de 49,6% par rapport à septembre 2019, en partie à cause d’un débordement de la demande intérieure refoulée qui est restée en grande partie modérée à la suite de la pandémie. Mais ce qui a le plus gonflé la facture des importations, ce sont le pétrole et les lingots.

Les importations de produits pétroliers ont bondi de près de 200 % en glissement annuel à 17,4 milliards de dollars, soutenues par les prix élevés du pétrole brut. Les achats d’or à l’étranger ont grimpé de 751 % pour atteindre 5,1 milliards de dollars à l’approche de la saison des festivals. Bien entendu, l’effet de base est également resté défavorable. Même les importations d’huile comestible ont bondi de 132 % et les achats de charbon de 83 %.

Il est important de noter que les exportations de base (hors pétrole, pierres précieuses et bijoux) ont augmenté de 18,6 % en septembre par rapport à l’année précédente, ce qui est inférieur à la croissance de 21,4 % des exportations globales de marchandises. En outre, il était de 33,1% supérieur au niveau observé en août 2019.

De même, les importations de base (hors pétrole et or) ont augmenté de 39,6% en glissement annuel et de 22,9% par rapport au niveau d’avant la pandémie.

Les importations totales de biens au cours de la période avril-septembre se sont élevées à 275,9 milliards de dollars, en hausse de 82,4% par rapport à il y a un an et de 11,2% par rapport au niveau d’avant Covid.

Parmi les principales performances à l’exportation, les expéditions sortantes de fils de coton, de tissus, de confections et de produits tissés à la main ont augmenté de 40 %, tandis que celles des produits pétroliers ont bondi de 39 %, les biens d’ingénierie de 37 % et les produits chimiques organiques et inorganiques de 30%.

Commentant les données d’exportation, A Sakthivel, président de l’organisme des exportateurs FIEO, a déclaré que la reprise dans les économies avancées et les flux de commandes soutenus avant les fêtes de fin d’année ont conduit à la croissance continue des exportations.

Aditi Nayar, économiste en chef de l’ICRA, a déclaré : “Alors que la demande intérieure se redresse, la forte augmentation des importations en septembre reflète probablement également une demande refoulée et/ou le réapprovisionnement des stocks avant les fêtes de fin d’année, et le rythme pourrait se ralentir dans les mois à venir. . ” Nayar s’attendait à ce que le compte courant affiche un déficit à deux chiffres au cours du trimestre de septembre. Néanmoins, le déficit du compte courant ne devrait pas dépasser 0,8% du PIB, a-t-elle ajouté.