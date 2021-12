Le déficit commercial atteint un record de 23,3 milliards de dollars en novembre

Les importations de charbon, de coke et de briquettes ont bondi de 136 %, tandis que celles de produits pétroliers ont bondi de 132 %. Les importations d’huile comestible ont augmenté de 79 %, tandis que les importations d’or ont continué à augmenter à un rythme rapide, de 40 %. Bien entendu, l’effet de base est également resté défavorable.

Le déficit du commerce des marchandises a atteint un record de 23,3 milliards de dollars en novembre, les importations ayant augmenté à un rythme considérablement plus rapide que les exportations, selon l’estimation préliminaire publiée mercredi par le ministère du Commerce.

Après avoir atteint un record mensuel de 35,7 milliards de dollars en octobre, les exportations de marchandises sont tombées sous la barre des 30 milliards de dollars en novembre, car de nouveaux goulets d’étranglement dans le monde, notamment une augmentation des coûts d’expédition et une pénurie de conteneurs, ont nui à la capacité des exportateurs à expédier.

Néanmoins, les exportations ont enregistré une hausse de 26,5 % en novembre par rapport à l’année précédente et de 15,9 % par rapport au niveau d’avant la pandémie (le même mois au cours de l’exercice 20). Cependant, les importations ont augmenté de 57,2% par rapport à la même période de l’exercice précédent (bien que sur une base faible) et de 38% par rapport au niveau d’avant Covid. Les exportations ont atteint 29,9 milliards de dollars en novembre, tandis que les importations s’élevaient à 53,2 milliards de dollars. Le déficit commercial élevé peut exercer une pression sur le compte courant, bien que les analystes pensent que ce n’est pas encore une cause de grande inquiétude.

Bien entendu, les importations ont été entraînées en partie par un débordement de la demande intérieure refoulée qui est restée pour la plupart modérée à la suite de la pandémie. Mais la facture des importations a été considérablement gonflée par les prix mondiaux élevés du pétrole brut et les achats massifs de charbon, d’huile de cuisson et d’or.

Surtout, si l’émergence d’une nouvelle variante de Covid en Afrique du Sud se propageait rapidement à d’autres pays, en particulier un marché clé comme l’Europe, la dynamique de croissance, observée dans les exportations de marchandises ces derniers mois, pourrait être mise sous pression.

Les exportations de cet exercice ont été soutenues par un flux de commandes important en provenance de marchés clés tels que les États-Unis et la Chine, grâce à une reprise industrielle dans ce pays et à des prix mondiaux élevés des matières premières.

Cependant, les décideurs politiques peuvent chercher du réconfort dans le fait que la reprise du commerce a pris racine, les exportations de marchandises ayant dépassé le niveau d’avant la pandémie pendant neuf mois consécutifs. Entre avril et novembre, les exportations ont atteint un record de 262,5 milliards de dollars, en hausse de 50,7 % par rapport à l’année précédente et de 24,3 % par rapport à la même période de l’exercice 20.

Les exportations de base (hors pétrole et pierres précieuses et bijoux) ont augmenté de 22% en novembre par rapport au même mois en 2020 et 2019. De même, les importations de base (hors pétrole et or) ont augmenté de 41,5% en glissement annuel et de 42,7% par rapport à la période d’avant la pandémie. niveau.