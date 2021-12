Le déficit public du Centre atteint 46,2 pc de l’objectif annuel jusqu’à fin novembre

Les chiffres du déficit de l’exercice en cours jusqu’en novembre semblent bien meilleurs que ceux de l’exercice précédent, où il avait grimpé à 135,1% des estimations, principalement en raison d’une augmentation des dépenses pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Le déficit budgétaire du gouvernement central à la fin novembre s’élevait à 46,2% de l’objectif budgétaire annuel pour l’exercice 2021-2022 en raison d’une amélioration de la collecte des recettes, selon les données officielles publiées vendredi.

Les chiffres du déficit de l’exercice en cours jusqu’en novembre semblent bien meilleurs que ceux de l’exercice précédent, où il avait grimpé à 135,1% des estimations, principalement en raison d’une augmentation des dépenses pour faire face à la pandémie de COVID-19.

En termes réels, le déficit s’élevait à Rs 6 95 614 crore fin novembre 2021 contre l’estimation annuelle de Rs 15,06 lakh crore, selon les données publiées par le Contrôleur général des comptes (CGA).

Pour l’exercice en cours, le gouvernement s’attend à un déficit à 6,8% du PIB ou Rs 15,06,812 crore.

Selon les données, le total des recettes du gouvernement à la fin novembre s’élevait à Rs 13,78 lakh crore ou 69,8 pour cent des estimations budgétaires (BE). La collecte ne représentait que 37% du BE de 2020-21 au cours de la période correspondante de l’exercice précédent.

Les recettes fiscales (nettes) s’élevaient jusqu’à présent à 73,5% du BE de 2021-2022. Il n’était que de 42,1 pour cent de BE 2020-21 au cours de la période correspondante du dernier exercice.

Les données de la CGA ont en outre indiqué que les dépenses totales du gouvernement central à la fin novembre s’élevaient à Rs 20,74 lakh crore, soit 59,6% du BE de cette année.

Le déficit budgétaire pour 2020-2021 s’élevait à 9,3% du produit intérieur brut (PIB), mieux que 9,5% projeté dans les estimations révisées du budget de février.

