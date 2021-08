Le déficit public total des États devrait être de 4,1% pour l’exercice 22 : Ind-Ra

in

Cela conduirait les États à assouplir davantage les restrictions sur les activités commerciales et commerciales », a déclaré l’agence.

Grâce à l’amélioration des recettes fiscales, le déficit budgétaire global des États devrait se modérer à 4,1% du produit intérieur brut pour l’exercice en cours, a annoncé vendredi India Ratings (Ind-Ra). En février, l’agence de notation avait prévu un déficit de 4,3% pour l’EX22. Le déficit budgétaire global des États a été estimé à 4,6% pour l’exercice 21.

Malgré l’impact de la deuxième vague de Covid sur l’économie, Ind-Ra estime que le PIB nominal de l’Inde augmentera de 15,6% au cours de l’exercice 22, supérieur à ses prévisions du 10 février de 14,5%.

« Les recettes fiscales des gouvernements des États devraient s’améliorer, soutenues par une reprise économique, résultant du fait qu’une grande partie de la population se fait vacciner.

Le déficit global des recettes des États devrait être légèrement inférieur à 1,3% du PIB au cours de l’exercice 22 par rapport à la prévision précédente de 1,5% du PIB, a déclaré Ind-Ra.

La dernière analyse de l’agence de notation est basée sur les informations de 14 États pour le premier trimestre de l’exercice 22 (Chhattisgarh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand, Telangana et Uttar Pradesh).

Les recettes totales de ces 14 États ont augmenté de 30,8% pour atteindre 3,95 lakh crore au cours d’avril-juin FY22. Bien que l’amélioration considérable soit due à une base faible, les recettes ont augmenté de 1,5% au T1FY22 par rapport à la période pré-Covid du T1FY20, a déclaré Ind-Ra.

Les recettes fiscales et non fiscales agrégées de ces États ont augmenté respectivement de 77 % en glissement annuel et de 46 % en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 22, ce qui indique que la collecte des recettes de ces États a résisté aux perturbations de la deuxième vague de Covid, a-t-il déclaré.

Conformément à la légère modération probable du déficit budgétaire, l’Ind-Ra a prévu que le ratio dette globale/PIB des États diminuerait à 32,4 % au cours de l’exercice 22 (estimation précédente : 34 %).

Entre avril et juillet 2021, les emprunts agrégés sur le marché des États étaient inférieurs à Rs 1,94 lakh crore par rapport à Rs 2,1 lakh crore en avril-juillet 2020.

“Cela est principalement attribuable à une amélioration des recettes globales des États au cours du premier trimestre de l’exercice 22”, a déclaré l’agence. Ind-Ra a estimé que les emprunts bruts sur le marché des États, dans l’ensemble, augmenteront à Rs 8,2 lakh crore au cours de l’exercice 22 (estimation précédente : Rs 8,4 lakh crore).

Les emprunts bruts sur le marché de tous les États étaient de Rs 7,88 crore lakh au cours de l’exercice 21. Les emprunts nets du marché seraient de Rs 6,2 lakh crore en FY22 (FY21: Rs 6,45 lakh crore).