Le défilé Boss x Russell Athletic de la Fashion Week de Milan divertit – WWD

JEU DE PATRON : Boss a prévu un grand spectacle pour sa révélation à la Fashion Week de Milan de sa deuxième collaboration avec Russell Athletic et il a livré exactement ce qui avait promis, sinon plus.

Les invités sur le site, le Kennedy Sport Center dans l’ouest de Milan, ont été escortés par des voitures de golf depuis l’entrée du terrain de baseball où s’est déroulé le show-slash-fest. Surtout pour les Européens dans la foule, c’était un site inhabituel de voir une fanfare jouer des tubes pop, des pom-pom girls sauter, virevolter et faire tous leurs tours à couper le souffle.

Tout était parfaitement arrangé pour un vrai jeu, des serveurs servant du pop-corn et des hamburgers de petite taille, au public qui saluait et applaudissait (Chicago Cubs contre Cleveland Indians en 2016, ça vous dit ?), que l’on ne pouvait s’empêcher de se sentir transporté par le énergie.

Peu importe que les vêtements – une gamme de vêtements de sport sur mesure destinés aux clients de la génération Z, que la marque Boss courtise – étaient difficiles à voir au milieu de la fanfare qui se déroulait autour du podium, l’expérience était formidable et conçue à dessein pour les téléspectateurs en ligne se connecter via Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux.

Des acteurs puissants des médias sociaux comme les mannequins Gigi Hadid, Irina Shayk, Joan Smalls et Adut Akechas et l’athlète d’athlétisme Alica Schmidt se sont pavanés sur le terrain transformé en podium, excitant le public. La sensation italienne TikTok Khaby Lame a clôturé le spectacle.

Alors que le spectacle touchait à sa fin, les invités avaient envie d’un vrai match de baseball. La bonne nouvelle est que cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps maintenant pour assister à un en personne avec la levée en novembre de l’interdiction de voyager aux États-Unis pour les citoyens européens vaccinés.

Dans un aperçu exclusif avec WWD, le directeur de la marque Hugo Boss, Ingo Wilts, a déclaré que la société souhaitait associer son héritage à celui de l’icône américaine des vêtements de sport. Mission accomplie.