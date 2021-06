Le défilé de mode du G7 stimule les marques britanniques, les sites de location et les agendas verts – WWD

LONDRES – La plus grande sortie de la mode britannique cette année n’a pas eu lieu sur un écran Zoom, via YouTube ou même lors de l’édition de juin de la Fashion Week de Londres, qui s’est terminée lundi.

Cela s’est produit sur le front de mer de Cornwall lors du sommet du G7 de trois jours, qui s’est transformé en une grande publicité pour les créateurs britanniques, les plateformes de location de mode locales My Wardrobe HQ et Hurr Collective, et l’économie circulaire.

À qui pourrait manquer Stella McCartney vêtue d’une robe cape blanche imprimée de sa propre conception, en viscose Forest Friendly ? Ou Carrie Symonds, la nouvelle épouse de Boris Johnson, portant des tenues – de marques telles que The Vampire’s Wife, Amanda Wakeley et Damselfly London – toutes louées, pour quelques livres, sur les plateformes britanniques ?

La duchesse de Cambridge, quant à elle, s’est tournée vers l’une de ses marques préférées, Alexander McQueen, pour la robe rouge ajustée qu’elle portait pour un rendez-vous avec la Première Dame Jill Biden et un groupe d’écoliers de la Connor Downs Academy.

La reine Elizabeth, quant à elle, a fait appel à son créateur de longue date Stewart Parvin pour la robe en jacquard à imprimé floral qu’elle portait pour prendre le thé au château de Windsor avec le président Joe Biden et la première dame dimanche après-midi.

Ces images, diffusées à travers le monde, ont donné aux designers britanniques, aux entreprises – et à la très importante conversation sur la durabilité – un coup de pouce bien nécessaire à un moment où le pays reste sous l’emprise de COVID-19.

Lundi soir, Johnson a révélé que la « journée de la liberté », ou la levée définitive des restrictions de verrouillage qui doit avoir lieu le 21 juin, sera désormais reportée au 19 juillet, en raison du nombre obstinément élevé d’infections de la variante Delta, ou indienne. du virus dans certaines parties du Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il souhaitait que le plus de personnes possible soient vaccinées à mesure que la variante se propage, et qu’il souhaite rouvrir définitivement le Royaume-Uni le 19 juillet.

Pendant ce temps, la mode exposée a envoyé un message fort sur la créativité britannique et l’importance croissante de l’économie circulaire lors du G7, où le changement climatique faisait partie des nombreux sujets en discussion.

Les gens ont regardé et écouté: après que Symonds ait porté une robe louée par The Vampire’s Wife lors du dîner du G7 vendredi, Hurr Collective a déclaré avoir vu son “plus grand nombre d’inscriptions” depuis le lancement du site en 2019.

Wakeley, qui a confirmé le mois dernier qu’elle fermait son entreprise, a reçu un coup de pouce inattendu lorsque Symonds a porté son costume bleu cobalt avec un pantalon large pour rencontrer les présidents d’Afrique du Sud et de Corée.

Le costume, loué au QG de My Wardrobe, était la preuve que certaines pièces peuvent avoir une longue durée de vie même après la fermeture d’une entreprise.

“C’est toujours un honneur quand les gens du public portent Wakeley”, a déclaré le créateur. “Et en louant son costume, Carrie Johnson souligne la qualité et la durabilité du design et du savoir-faire de Wakeley.”

Un porte-parole du MWHQ a déclaré qu’il y avait sans aucun doute un effet « Carrie » lors du sommet.

«Nous avons observé une augmentation des commandes de location au cours du week-end et avons reçu de nombreux appels et demandes de renseignements en particulier sur les articles bleus qu’elle portait, y compris la robe à fleurs Damselfly London. La veste Amanda Wakeley est depuis épuisée », a déclaré le porte-parole.

La robe de demoiselle se loue 8 livres par jour et coûte 295 livres à l’achat. La marque a également un message vert fort.

Selon son site Web, Damselfly utilise des tissus excédentaires commandés par d’autres créateurs et fabricants de vêtements et travaille avec des fournisseurs locaux. L’entreprise demande également à ses clients d’utiliser GreenEarth, une méthode de nettoyage à sec qui utilise du silicone, non toxique et non dangereux, comme alternative à la pétrochimie.

Une autre tenue de Symonds, la robe LK Bennett “Sina”, qu’elle portait pour une rencontre avec les Bidens jeudi dernier, a connu une augmentation de la demande. LK Bennett a déclaré avoir connu une augmentation de 333% des ventes de l’article, selon une porte-parole de la société. Il se vend actuellement à 368 $, après avoir été réduit de 460 $.

Geraldine Wharry, futurologue, designer et éducatrice de la mode basée à Londres, a déclaré que les choix de garde-robe faits par Symonds envoyaient un message important, bien qu’elle ait été déçue du résultat du G7 dans son ensemble.

“C’est important quand quelqu’un comme la femme de Boris Johnson porte de la location parce que cela montre au grand public quoi faire”, a déclaré Wharry, ajoutant que les personnes avec différents jeux de cordons de bourse savent que la durabilité est importante “mais elles ne comprennent pas nécessairement comment cela peut fonctionner . “

Elle a ajouté que “la mode est une déclaration politique”, et bien que le G7 n’ait pas toujours été une plate-forme pour la mode, l’urgence de ce qui se passe avec le changement climatique a incité des femmes comme Symonds et McCartney “à faire campagne à travers leurs vêtements”.

Wharry a déclaré que du point de vue de la mode, ce que les gens ont vu au G7 était «l’intégration de choix durables. C’étaient de bons pas, mais il y a encore tant à faire.

McCartney n’a pas seulement porté une mode durable à Cornwall, elle a également plaidé en sa faveur lors du G7. Comme indiqué, elle a rencontré des dirigeants internationaux dans le cadre d’une délégation de directeurs généraux réunie par le prince Charles, un militant environnemental de longue date, dans le cadre de l’Initiative des marchés durables du prince.

Les PDG représentent plus de 300 chefs d’entreprise mondiaux qui font partie de la Coalition of the Willing, convoquée par le prince de Galles.

Avant la réunion du G7, McCartney s’est entretenu avec l’équipe du prince Charles au palais de St. James, déclarant: «Mon message aux grandes entreprises du monde sur le changement climatique et la crise climatique serait:« Regardez, c’est l’avenir. Ce n’est pas vraiment à propos de nous, et si vous voulez être important, faire partie de la conversation, être cool et pertinent dans votre entreprise, alors vous allez devoir réagir maintenant.

McCartney, qui portait une robe bleue Forest Friendly Viscose avec des chaussures végétaliennes lors de sa conférence au palais de St. James, a ajouté que la lutte contre le changement climatique concerne «la prochaine génération et le consommateur, qui ne se contentera pas vraiment de moins. Donc, si vous voulez faire partie de la situation de résolution de problèmes, vous devez vous lever maintenant. »

Alors que le défilé du G7 se déroulait, l’édition de juin de la Fashion Week de Londres se déroulait également. Il s’agissait d’une série d’émissions et d’événements numériques réduits par les restrictions de distanciation sociale en cours. Et même s’il s’agissait d’une vitrine discrète, il véhiculait lui-même un message de durabilité substantiel.

Jeudi dernier, avant le début de l’événement de trois jours, le British Fashion Council a organisé son premier forum Institute of Positive Fashion, un événement de leadership éclairé destiné à galvaniser l’industrie et les entreprises de la mode britanniques dans une collaboration mondiale – et une action locale – avant la COP26, le Conférence des Nations Unies sur le changement climatique 2021 qui aura lieu à Glasgow en novembre.

Au cours du forum d’une journée, les conférenciers et les participants ont examiné les conclusions d’un rapport d’Oxford Economics commandé par Clearpay et la BFC sur l’état du commerce de détail après COVID-19, le comportement des consommateurs et les moteurs de la reprise économique.

Plus tôt cette année, Clearpay est devenu le partenaire principal de la London Fashion Week avec un accord important de deux ans qui verra la plate-forme acheter maintenant, payer plus tard souscrira toutes les initiatives de talent du British Fashion Council, soutiendra les créateurs locaux et offrira aux consommateurs un meilleur accès aux marques et membres de l’industrie.

La grande majorité des personnes interrogées dans l’enquête d’Oxford Economics ont déclaré que la qualité d’un vêtement est une priorité absolue et que l’idée de « réutiliser et recycler » est importante. Cependant, les « achats de mode respectueux de l’environnement » étaient le choix de style de vie le moins important par rapport à la consommation alimentaire, aux transports, à l’énergie et à l’eau respectueux de l’environnement.

D’où l’importance des messages de Symonds et McCartney pour le grand public.

Au cours de la vitrine de Londres, de jeunes designers ont également participé à la conversation sur la durabilité, beaucoup s’éloignant du concept de collections saisonnières ou principales et réfléchissant soigneusement à la façon dont ils s’approvisionnent et ce qu’ils produisent.

Robyn Lynch, la montante d’origine irlandaise qui fait partie du programme de soutien aux talents NewGen, a déclaré qu’elle appuyait sur une pause sur les collections principales et le marché de gros en faveur de capsules uniques et de collaborations avec des marques patrimoniales.

Cette saison, elle a approché la marque de sport Columbia, qu’elle avait associée à de nombreux souvenirs d’enfance, et lui a proposé de concevoir une capsule à partir de certains de leurs tissus morts.

Le résultat était une gamme sportive avec des doudounes cool, des tricots et des survêtements à gogo avec le logo Columbia éclaboussé partout. Il a été présenté avec un court métrage sur la côte du Dorset, en Angleterre.

Per Gotesson, un autre jeune nom londonien connu pour son approche avant-gardiste, a également présenté une gamme sans saison de vêtements en denim et de hauts en maille crochetés à peine présents pour coïncider avec le lancement du commerce électronique de la marque.

S’éloigner du calendrier de la mode saisonnière a clairement du sens pour ces labels. Cela leur évite des délais de fabrication difficiles à gérer et des problèmes de trésorerie, qui ont traditionnellement été problématiques pour les petites maisons de design de Londres.