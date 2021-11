Le défilé de Noël du Wisconsin interrompu après qu’un véhicule aurait percuté la foule

Un défilé à Waukesha, dans le Wisconsin, a été interrompu après qu’une voiture a pu être vue dans un flux en direct zoomant sur un défilé et se serait écrasée sur des passants.

Dimanche après-midi, on a pu voir une voiture foncer dans une foule regardant un défilé à Waukesha, dans le Wisconsin.

Un défilé de Noël était prévu à Waukesha dimanche après-midi et l’événement a été diffusé en direct pendant un certain temps. Dans le flux, un SUV rouge peut être vu à toute allure près du défilé et le public peut être entendu haleter et regarder dans cette direction.

Un officier de police peut alors être vu en train de courir dans cette direction avant la fin du ruisseau.

Le journaliste de Fox News 6 à Milwaukee, Sam Kraemer, a interviewé un homme sur les lieux qui a déclaré que « la plupart de sa famille est à l’hôpital ».

La police de Waukesha n’a pas immédiatement fourni de commentaires à Fox News Digital.

On ne sait pas combien de personnes ont été blessées.