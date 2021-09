Le défilé de Thanksgiving de Macy prend une décision majeure sur la foule et la route de 2021

Les organisateurs de la Macy’s Thanksgiving Day Parade ont pris une décision majeure concernant le parcours et les observateurs de la foule pour l’événement 2021. ABC 7 à New York rapporte que le défilé retrouvera sa structure traditionnelle pour sa 95e année, mais il y aura quelques précautions supplémentaires. En 2020, le défilé a dû être réduit à un événement télévisé uniquement, en raison de la pandémie de Covid-19.

Cette année, le défilé revient dans les rues de Manhattan, à partir de 9 h HE le jeudi 25 novembre. culture car elle marque chaque année le début officiel de la saison des fêtes », a déclaré Will Coss, producteur exécutif de Macy’s Thanksgiving Day Parade. « Pour notre 95e célébration, nous sommes ravis de rendre cette chère tradition de vacances plus proche de sa forme originale alors que nous marchons dans les rues de New York et dans les maisons d’un public à l’échelle nationale. »

Macy’s Thanksgiving Day Parade® revient dans les rues de New York, donnant le coup d’envoi de la saison des fêtes pour les New-Yorkais et The Nation https://t.co/ccPURkwHgC pic.twitter.com/Z2v6EeyxGU – Macy’s News (@macysnews) 8 septembre 2021

Le maire de New York, Bill de Blasio, a également publié une déclaration, exprimant son enthousiasme à l’idée que le défilé revienne dans la Grosse Pomme pour 2021. célébration qui inaugure la magie d’être à New York pendant la saison des vacances”, a-t-il déclaré. “Nous applaudissons le travail de Macy pour poursuivre de manière créative cette tradition bien-aimée l’année dernière et nous sommes impatients d’accueillir à nouveau les observateurs du défilé pour en faire l’expérience en toute sécurité, en direct et en personne en novembre.”

Ceux qui attendent avec impatience le défilé de Thanksgiving de Macy chaque année peuvent être assurés que les organisateurs prévoient de ramener tout ce que les fans aiment du grand événement. Il y aura des ballons emblématiques, des chars épiques, des fanfares et des performances spéciales. Pour le moment, aucun invité célèbre n’a été annoncé, mais le défilé présente traditionnellement des acteurs qui sourient et saluent les spectateurs, ainsi que des chanteurs populaires offrant de la joie et de la joie à travers la chanson.

Alors que de nombreux New-Yorkais auront l’occasion de regarder le défilé de Thanksgiving de Macy en personne, mais il y aura des attentes concernant la sécurité de Covid-19. Parmi les directives figurent des règles pour les travailleurs du défilé et les bénévoles, qui devront présenter une preuve de vaccination. Chaque travailleur et bénévole du défilé devra également porter un couvre-visage.