Le défilé Pyer Moss Couture a plu, reprogrammé – WWD

in

REPORTÉ: Même Mère Nature ne peut empêcher Kerby Jean-Raymond de marquer l’histoire avec sa première collection couture Pyer Moss diffusée en direct dans le cadre de la Semaine de la couture de Paris.

Après trois heures pluvieuses jeudi après-midi à la Villa Lewaro dans le verdoyant Irvington, NY, le premier créateur noir à avoir été invité à rejoindre le calendrier de la couture l’a annulé – pour l’instant.

Mais le spectacle se poursuivra – samedi – dans le domaine historique de 1918 de Madame CJ Walker, magnat des soins capillaires, activiste, entrepreneur et première femme millionnaire noire aux États-Unis

Le public, dont A$AP Ferg, Justine Skye, Kay Unger, Bethann Hardison et le PDG de Sundial Brands, Richelieu Dennis, s’est accroché pour trois faux départs à l’extérieur de la maison de style Renaissance italienne, regardant la piste circulaire essuyée entre les averses.

“J’adore Kerby et je mourais d’envie de voir ce domaine”, a déclaré Tracee Ellis Ross, vêtue d’un haut et d’un pantalon Pyer Moss. « Madame CJ Walker a été l’une de mes icônes dans mon parcours pour lancer ma ligne de soins capillaires Pattern. Trouver comment fusionner ces choses est la façon dont nous faisons avancer l’héritage », a-t-elle déclaré à propos de la capacité de Jean-Raymond à créer des moments d’enseignement en mélangeant passé et présent.

“Ça va aller à 100%”, a déclaré le designer dans les coulisses, distribuant quelques friandises (de l’herbe) pour soulager la douleur des averses.

À un moment donné, le spectacle a failli commencer. Elaine Brown, le dernier membre survivant des Black Panthers, a pris la piste avec un type au parapluie. L’activiste légendaire a parlé avec passion de la justice raciale, a partagé de la poésie et des chansons. “La libération des Noirs a été vacillante”, a-t-elle déclaré à la foule. « Nous devons remonter dans le train de la liberté. »

Puis vint à nouveau la pluie. “C’est juste un peu trop lourd”, a déclaré Jean-Raymond, prenant la scène devant l’entrée à colonnes du manoir. “Merci beaucoup de m’avoir attendu… j’aimerais pouvoir rendre l’amour en ce moment.”

Vers 17h15, alors que l’averse refusait de s’arrêter, les photographes ont commencé à plier bagage. La fédération fera une annonce officielle vendredi qu’elle prolonge la semaine de la couture jusqu’à samedi afin que Pyer Moss puisse la clôturer officiellement.

À suivre…