Le défilé universitaire de Kate a conduit à trois mots de William faisant allusion à une future romance | Royal | Nouvelles

Le couple royal visitait la ville universitaire de St Andrews, où ils ont participé à une course de char à voile. Ensuite, le duc et la duchesse se sont rendus à leur alma mater, où ils se sont rencontrés pour la première fois en tant qu’étudiants et sont tombés amoureux il y a près de 20 ans. Initialement juste amis, le jeune couple n’est devenu lié de façon romantique que dans leur deuxième année.

Selon tous les témoignages, un défilé de mode caritatif a été l’endroit où le sou a chuté pour William, peut-être que Kate était la fille pour lui.

La duchesse a participé au spectacle et a captivé le prince royal avec une robe transparente.

Telle était l’impression qu’elle a faite, William aurait dit à son ami Fergus Boyd: “Wow! Kate est sexy!”

Un camarade de classe a suggéré qu’il y avait une chimie évidente entre le jeune couple.

Laura Warschauer, qui partageait un dortoir avec la duchesse, a déclaré au magazine People: «Chaque fois que Kate était dans la pièce, Will lui prêtait manifestement attention.

«Quand nous étions assis à déjeuner dans la salle à manger et qu’ils parlaient tous les deux, c’était incroyable de voir à quel point c’était naturel, à quel point ils avaient tant à se dire.

Kate a admis que la scission avait fait mal à l’époque, mais l’avait finalement rendue plus forte en tant que personne.

Elle a dit: “Vous découvrez des choses sur vous-même que vous n’aviez peut-être pas réalisées.

«Je pense que vous pouvez être assez consommé par une relation quand vous êtes plus jeune.

“J’ai vraiment apprécié ce moment pour moi aussi, même si je ne le pensais pas à l’époque.”