Le défilement fluide à 120 Hz n’est actuellement pas pris en charge par de nombreuses applications Mac, y compris Safari

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces reçoivent des critiques élogieuses, et pour cause : des performances de pointe, une autonomie impressionnante, des écrans magnifiquement riches et le retour de ports qui font le bonheur des professionnels.

L’une des grandes surprises de l’annonce de l’événement Apple a été l’inclusion de 120 Hz ProMotion sur ces ordinateurs portables. Tout comme les expériences de défilement fluides sur iPad Pro et la nouvelle série iPhone 13 Pro, Apple a promis que le taux de rafraîchissement élevé du nouvel écran rendrait « des tâches telles que le défilement de pages Web super fluides ». Malheureusement, la disponibilité de ProMotion dans les applications sur macOS est actuellement sporadique et incomplète, laissant beaucoup à désirer.

Vous vous souviendrez peut-être qu’il y avait eu une certaine confusion avec ProMotion lors du lancement de l’iPhone 13 Pro en septembre. Dans ce cas, Apple a finalement fourni une documentation supplémentaire sur ce que les développeurs devaient faire pour adopter pleinement la fonctionnalité, ainsi que la publication d’une mise à jour logicielle pour corriger certains bogues.

Dans le cas du Mac, la situation est beaucoup moins claire. Grâce aux tests sur le nouveau MacBook Pro, les applications Catalyst fonctionnent généralement à 120 Hz comme vous vous en doutez, car elles semblent hériter directement des comportements iOS. Les jeux en plein écran et les applications Metal peuvent également être restitués à 120 Hz. Le problème est que les applications Mac standard au quotidien ne le font généralement pas.

En particulier, le défilement fluide que ProMotion peut offrir n’est pas utilisé dans la plupart des applications. Le contrevenant le plus notable est Safari, une application spécifiquement appelée par Apple dans la section ProMotion de la présentation de l’événement pour tirer parti du taux de rafraîchissement élevé du nouvel écran.

Pour les applications tierces, Apple n’a pas non plus publié de documentation à l’appui pour indiquer aux développeurs ce qu’il faut faire. Vous pouvez voir, par exemple, ce fil sur les forums Google Chrome où les développeurs Chromium veulent profiter de l’affichage ProMotion, mais ont atteint des impasses en sachant réellement par où/comment commencer.

En fin de compte, il existe une lacune dans la pile logicielle qu’Apple doit combler pour permettre des interactions toujours fluides entre ses propres applications et programmes tiers. Espérons que les mises à jour logicielles résolvant ces problèmes seront bientôt disponibles. Le matériel est certainement capable de conduire une expérience 120 Hz fluide.

De manière hilarante, Moshen Chan sur Twitter a montré comment il pouvait obtenir des performances de défilement fluides à 120 Hz sur le MacBook Pro en virtualisant Windows pour exécuter Chrome, alors que le défilement natif de Mac Safari était à la traîne :

Safari natif toujours à 60 ips et non à 120 Hz ProMotion dans le nouveau MacBook Pro. Mais vous obtenez un défilement fluide à 120 Hz avec Chrome émulé x86 fonctionnant sous Windows 11 virtualisé. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/cCq9mU2jO5 – Moshen Chan (@paranoidroid) 29 octobre 2021

