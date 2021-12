Le défunt père « blessé » de Jamie Dornan ne le verra pas dans le rôle principal du film

Jamie a réfléchi à la mort de son père (Photo : Splash/Rex

Jamie Dornan a partagé sa « blessure » ​​que son défunt père bien-aimé ne pourra pas le voir dans le rôle principal au cinéma Belfast après sa mort en mars.

Cependant, la star a insisté sur le fait qu’il est réconforté par le fait que son père a partagé sa fierté pour son fils tous les jours jusqu’à sa mort.

Plus tôt cette année, le professeur Jim Dornan, obstétricien et gynécologue de renom, est décédé à l’âge de 73 ans après avoir été admis dans un hôpital de Dubaï pour une opération de routine du genou, mais testé positif pour Covid-19.

L’acteur de 50 Nuances de Grey a déclaré que son père avait toujours soutenu ses choix de carrière et lui attribuait une grande partie de son succès.

S’adressant au Times, Jamie, 39 ans, a déclaré qu’il était » brutal » que son père n’ait pas pu voir son dernier film Belfast, qui sort en janvier.

Dans le film semi-autobiographique de Kenneth Branagh sur l’enfance en Irlande du Nord, Jamie joue un portrait romancé du père de Branagh.

L’acteur a déclaré: « Cela a été un aspect brutal de tout ce voyage. Pour mon père, ne pas pouvoir voir ce film fait mal.

«Je suis réconforté par le fait qu’il sache que je l’ai fait. Il était tellement investi dans ma carrière. Certaines personnes passent toute leur vie sans qu’on leur dise : « Vous avez rendu vos parents fiers ».

« Mon père me le disait tous les jours. »

Sur sa décision de déménager à Londres pour poursuivre sa carrière d’acteur, il a ajouté: « C’était un pari, mais il m’a laissé le prendre.

« Peu de parents diraient : « Qu’est-ce que vous voulez faire ? Déménager à Londres et essayer ça ? Fonce’.

« Papa l’a fait – c’est la raison pour laquelle je suis assis ici maintenant. »

La mère de Jamie est décédée en 1998 d’un cancer du pancréas et il dit que son exposition au deuil l’a aidé dans son travail.

Il a expliqué: «J’ai été soumis, au début de ma vie et maintenant, à beaucoup de douleur et de perte.

Plus : Jamie Dornan



‘D’une manière étrange, j’ai la chance d’accéder à cette compréhension [of grief] et l’utiliser pour mon travail.

» Il semble très opportun et poignant que Belfast soit le film dont je parle maintenant à la lumière de tout ce qui s’est passé. Je me sens très connecté à mon père à travers ce film.



PLUS : Jamie Dornan dit que les théories des fans sur la relation amoureuse avec Dakota Johnson sont «absurdes»



PLUS : Jamie Dornan fait tout ce qui est en son pouvoir pour décrocher un rôle de super-héros après la mort de papa

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();