Le dégoût alors que le député travailliste vante les funérailles du prince Philip pour faire du shopping | Politique | Nouvelles

La députée de Warrington North, Charlotte Nichols, la ministre des Égalités de l’ombre et des femmes, a tweeté: “Campagne suspendue pour aujourd’hui pour les funérailles de SAR le duc d’Édimbourg.” le commerce de détail essentiel @GoldenSquareUK est de retour. Même la file d’attente Primark v une distanciation sociale rapide et bonne observée! 🙂 “Le commentaire a été décrit comme” irrespectueux “du duc et de la reine et a été lié à des images historiques du leader travailliste Sir Keir Starmer disant qu’il veut abolir la monarchie.

Une source du Parti conservateur a déclaré: «C’est irrespectueux de la part d’un membre de l’équipe dirigeante du Labour.

«Alors que le pays se réunissait pour rendre hommage à l’un des plus grands fonctionnaires de notre pays, ils y voyaient une occasion de faire autre chose.

«Avec Keir Starmer ayant appelé à l’abolition de la monarchie, il est tout à fait clair que les travaillistes ne respectent pas la famille royale et ne sont pas prêts à rendre hommage à un jour aussi triste.

Le prince Philip a été inhumé aujourd’hui dans un service poignant organisé par lui-même.

Le coronavirus signifiant que seulement 30 personnes pourraient assister au service religieux, les commentateurs royaux ont noté que ce serait ce que le duc aurait voulu, car il a souligné qu’il “ne voulait pas de bruit” quand il est mort.

Il y avait des touches simples qui reflétaient l’homme, sa voiture à quatre roues vert foncé polie était garée, elle était donc dépassée par le cortège funèbre – sa casquette, son fouet et ses gants bruns reposaient parfaitement sur une couverture pliée.

Et la couronne de fleurs blanches, comprenant des roses et des lys choisis par la reine, placée au-dessus de son cercueil comprenait une carte manuscrite, bordée de noir, de sa femme la reine de 73 ans.

Découpant une silhouette solitaire à l’avant du cahier, le plus proche de l’autel, la reine s’est assise à l’écart de ses enfants pendant le service dans la chapelle St George, tandis que William et Harry étaient assis l’un en face de l’autre.

Sous un soleil éclatant, le cortège funèbre se fraya un chemin à travers l’enceinte du château.

Les enfants de Philip – le prince de Galles, la princesse royale, le duc d’York et le comte de Wessex – marchaient derrière son cercueil porté par un corbillard Land Rover Defender que l’époux de la reine avait aidé à concevoir.

Ils ont été rejoints par les petits-fils du duc, le duc de Sussex, le duc de Cambridge et Peter Phillips et le vice-amiral Tim Lawrence, le mari de la princesse royale et le neveu de la reine, le comte de Snowdon.

Les membres de la famille royale marchaient au pas pendant qu’un orchestre militaire jouait et tous regardaient droit devant le soleil alors qu’ils se dirigeaient vers le dernier lieu de repos du duc.

Le doyen de Windsor, lors de l’appel d’offres, a rendu hommage à Philip: «Avec un cœur reconnaissant, nous nous souvenons des nombreuses façons dont sa longue vie nous a été une bénédiction.

«Nous avons été inspirés par sa loyauté inébranlable envers notre reine, par son service à la Nation et au Commonwealth, par son courage, son courage et sa foi.

«Nos vies ont été enrichies par les défis qu’il nous a lancés, les encouragements qu’il nous a donnés, sa gentillesse, son humour et son humanité.

«Dans la nef voisine, le Last Post a été sonné par des clairons des Royal Marines et quelques instants plus tard, le Reveille a été joué par les trompettistes d’État de la Household Cavalry.

Philip a été capitaine général des Royal Marines pendant plus de six décennies et à la fin du service, les clairons ont sonné des «stations d’action».

La courte pièce était une finale appropriée et est jouée sur un navire de guerre pour signaler que toutes les mains doivent se rendre aux postes de combat et est parfois présentée lors des funérailles d’hommes de la marine.

L’hymne national a été chanté par le chœur réduit alors que le service prenait fin et que la famille royale suivait la reine hors de la chapelle, Harry jeta un coup d’œil à l’ouverture de la voûte royale.