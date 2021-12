Le Delaware déclare l’état d’urgence COVID-19 alors que Biden passe du temps à la maison

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Delaware entrera en état d’urgence en raison de la pandémie de COVID-19 en cours alors que le président Biden et la première dame Jill Biden continuent leur séjour chez eux dans l’État côtier.

Le gouverneur du Delaware, John Carney, a publié jeudi une déclaration selon laquelle le Delaware entrerait en état d’urgence à compter de lundi. Le gouverneur prévoit d’activer les ressources de la Garde nationale pour aider à couvrir les pénuries de personnel dans les centres médicaux et « combattre la vague hivernale de cas de COVID-19 et d’hospitalisations ».

« Les membres de notre garde et les travailleurs de la santé de première ligne continuent de s’intensifier encore et encore. Nous avons besoin que toutes les entreprises du Delaware et du Delaware se mobilisent et nous aident à traverser cette vague hivernale », a écrit Carney. « Au niveau de l’État, nous nous concentrons sur la réduction de la pression sur nos hôpitaux cet hiver et sur la vaccination d’encore plus de Delawarens. »

Le président Biden se promène pour s’entretenir avec des journalistes sur la pelouse sud avant de quitter la Maison Blanche sur Marine One le 27 décembre 2021 à Washington. (Photo par Anna Moneymaker/.)

BIDEN SERRE LA MAIN SANS MASQUE MAIS DECIDE DE METTRE UN MASQUE AVANT LA PHOTO

Le gouverneur a expliqué dans le communiqué que son administration s’efforce de « permettre aux membres de la Garde nationale du Delaware de travailler en tant qu’infirmières auxiliaires certifiées (AIIC) dans des établissements de soins infirmiers qualifiés pour soigner les patients actuellement dans les hôpitaux du Delaware. Environ 100 membres de la Garde nationale du Delaware sont actuellement en cours de formation pour devenir CNA. »

DOVER, DE – 5 JUIN : Le gouverneur du Delaware, John Carney, se prépare à s’adresser aux médias avant de placer le premier pari au Dover Downs Casino le 5 juin 2018 à Dover, Delaware. Le Delaware est le premier État à lancer des paris sportifs légaux depuis la décision de la Cour suprême. (Photo de Mark Makela/.)

Carney a conclu en remerciant ceux qui travaillent dans les soins de santé et en appelant tout le monde dans l’État à se faire vacciner et booster.

« Je tiens particulièrement à remercier tous les travailleurs de la santé du Delaware qui continuent de travailler en première ligne de cette crise. La meilleure chose que nous puissions faire pour les soutenir est de rester vigilant – et de faire ce qui fonctionne », a écrit Carney. « Après deux ans de cette pandémie, nous savons tous quoi faire. Masquez-vous dans les lieux publics pour vous protéger et protéger les membres vulnérables de votre famille. Faites-vous vacciner. Et obtenez un rappel si vous êtes éligible. C’est le meilleur moyen de prévenir les maladies graves et hospitalisation. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les Bidens sont actuellement chez eux à Wilmington.

Biden a été interpellé à plusieurs reprises pour avoir envoyé des signaux mitigés sur le port de masques. Biden a reçu des critiques pour avoir fait ses achats au Murray’s Toggery Shop sur l’île de Nantucket le mois dernier sans masque, malgré un panneau sur la porte d’entrée disant: « Couverture du visage requise ».

Biden a reçu des moqueries en ligne de mardi soir à mercredi matin après qu’un clip publié sur Twitter l’ait montré portant un masque alors qu’il marchait dehors sur une plage du Delaware avec sa femme et leur chien Commander.

Des images capturées par C-SPAN montrent Biden, qui est entièrement vacciné avec un rappel, portant un masque à l’extérieur lors d’une promenade sur la plage de Rehoboth avec peu de monde autour d’eux. La première dame, qui est également entièrement vaccinée, ne portait pas de masque.