Alors que de nombreux jeux se battent pour se démarquer dans des genres familiers et populaires, vous obtenez parfois un jeu comme La procession au calvaire c’est parfaitement heureux d’être son propre moi bizarre. Un jeu pointer-cliquer avec un humour absurde (et certainement des vibrations à la Monty Python), il a quelques défauts mais nous l’avons néanmoins décrit comme « l’un des jeux vidéo les plus amusants et uniques auxquels nous ayons joué depuis un certain temps » dans notre avis.

Pour ceux qui souhaitent ajouter une édition physique à leur collection, cette chance est à venir. Red Art Games en gère la distribution et la vente, prévoyant d’ouvrir les précommandes sur sa boutique officielle le 2 décembre à 8h Pacifique / 11h Est / 16h GMT / 17h CET. La version Switch sera à 29,99€ avec des déclinaisons régionales (5€ de plus que la version PS4 malheureusement), avec 2800 exemplaires produits.

C’est un jeu fascinant, drôle et étrange, donc pour ceux qui sont fans du genre pointer-cliquer ou qui construisent une grande collection de vente au détail Switch, cela pourrait bien valoir la peine d’être pris en considération.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous êtes tenté de le ramasser!