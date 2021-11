Bloodborne PSX, sans doute le projet de jeu vidéo créé par des fans le plus cool de tous les temps, sortira le 31 janvier 2022.

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait Bloodborne s’il sortait à la fin des années 90, Bloodborne PSX est un « démake » rétro du jeu PlayStation 4 classique conçu pour ressembler à quelque chose sur la console PlayStation originale. Eh bien, les deux premières sections de Bloodborne, en tout cas. Des morceaux importants sont là, cependant, comme des combats avec le Clerc Beast Father Gascoigne – oui, vous devrez à nouveau combattre Gascoigne. Je sais, cette perspective est terrifiante en soi.

Découvrez la bande-annonce de la date de sortie de Bloodborne PSX ci-dessous.

Bloodborne PSX sera entièrement gratuit sur PC pour toute personne intéressée à l’essayer. Ce qui est logique étant donné que c’est, eh bien, un projet de fan ! Lilith Walther, l’un des esprits brillants derrière le démake, pense que Bloodborne s’est toujours senti comme un jeu rétro à certains égards.

« Cela peut être une prise quelque peu controversée, mais j’ai toujours pensé que les jeux Soulsborne étaient rétro dans leur sensation, et je veux dire cela comme une forme de plus grand éloge », a déclaré Walther via Kotaku. « Bien sûr, ils tirent parti de la technologie moderne, mais comme je l’ai mentionné précédemment, ils sont très rudimentaires dans leur conception de base et il y a ce jank des âmes classiques qui rend tout cela incroyablement attachant, ainsi que le design espiègle que vous n’obtenez pas vraiment dans les sorties à gros budget.

Découvrez ci-dessous une comparaison côte à côte de Bloodborne et Bloodborne PSX.

Cet Halloween, nous avons un cadeau spécial de Bloodborne Demaker, @b0tster ! Découvrez les 8 premières minutes de Bloodborne minutieusement recréées pour PS1 par rapport à sa version emblématique PS4. pic.twitter.com/X6KGglYuyG – GameSpot (@GameSpot) 31 octobre 2021

Juste un hommage interactif immensément cool à un jeu fantastique ! Sans parler d’une belle attente jusqu’à la sortie d’Elden Ring, le prochain RPG d’action de FromSoftware. C’est marrant comme le premier grand jeu vidéo de George RR Martin continue de prendre du retard, hein ?

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

« (function() {var sc = document.createElement(« script »), scCnter = document.getElementById(« container-sdp-voltax-player-01evcfkb10bw5a3nky-4694 »), done = false;sc.src = mm_video_data.endpointUrl + « /01evcfkb10bw5a3nky.js »;sc.onload = sc.onreadystatechange = function() {if(!done && (!this.readyState || this.readyState == « loaded » | | this.readyState == « complete »)) {sdpVoltax[« 01evcfkb10bw5a3nky-4694 »].initializePlayer( {« id »: »01fjkdtv4sca33htraa2″, »playlist_id »: » », »player_id »: »01evcfkb10bw5a3nky », »type »: »vidéo » , »image »: »https:\/\/images2.minutemediacdn.com\/image\/upload\/video\/thumbnail\/mmplus \/01fjkdtv4sca33htraa2\/01fjkdtv4sca33htraa2-0d6e84a6e935cdc6918a86e96c534dd6.jpg », »container_id »: »01evcfkb10bw5a3nky-4694″});done = true; sc.onload = sc.onreadystatechange = null; }};scCnter.appendChild(sc);})(); »var sdpVoltax = window.sdpVoltax || []; sdpVoltax[« 01evcfkb10bw5a3nky-4694 »] = sdpVoltaxPlayerHandler().start(« 01evcfkb10bw5a3nky-4694 »);

Lister

Les bugs et problèmes les plus hilarants de ‘Madden NFL 22’