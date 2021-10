Le démantèlement du gouverneur SD Kristi Noem s’accélère, mais qu’est-ce que cela laisse présager ? – RedState ⋆ 10z viral

Le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi L. Noem (à droite), a rejeté mercredi l’affirmation d’un média conservateur selon laquelle elle aurait une liaison extraconjugale avec Corey Lewandowski, un ancien conseiller de Trump qui conseille également Noem. “Ces rumeurs sont des ordures totales et un mensonge dégoûtant”, a déclaré Noem dans un tweet. «Ces vieilles attaques fatiguées contre les femmes conservatrices sont basées sur un mensonge selon lequel nous ne pouvons rien accomplir sans l’aide d’un homme. J’aime Bryon. Je suis fier de la famille craignant Dieu que nous avons élevée ensemble. Maintenant, je me remets au travail. […] Noem et Lewandowski ont beaucoup voyagé ensemble à travers le pays pour des événements politiques, et il l’a promue aux membres des médias. Lors d’un événement en janvier, ils ont été aperçus en train de faire la fête ensemble tard dans le bar d’un hôtel.

Aujourd’hui, le conseiller du gouverneur Noem, Ian Fury, a publié une déclaration, affirmant que Lewandowski ne sera plus conseiller de Noem.

Le gouverneur Noem rompt les liens avec le conseiller controversé Corey Lewandowski https://t.co/91XKreH2KD – Kris Langland (@crosscounties) 30 septembre 2021

Alors que même les rumeurs peuvent faire un travail rapide pour ternir le profil national de Noem, sa réélection en tant que gouverneur du Dakota du Sud connaît également de la boue.

L’Associated Press a rendu compte du gouverneur Noem, de la fille de Noem, Kassidy Peters, et d’un ancien fonctionnaire d’État « retraité » qui a initialement refusé à Peters une licence d’évaluateur immobilier :

Quelques jours seulement après qu’une agence du Dakota du Sud a décidé de refuser la candidature de sa fille pour devenir évaluateur immobilier agréé, le gouverneur Kristi Noem a convoqué dans son bureau l’employé de l’État qui dirigeait l’agence, le superviseur direct de la femme et le secrétaire d’État au Travail. La fille de Noem était également présente. Kassidy Peters, alors âgée de 26 ans, a finalement obtenu la certification en novembre 2020, quatre mois après la rencontre au bureau de sa mère. Une semaine plus tard, le secrétaire au Travail a appelé la directrice de l’agence, Sherry Bren, pour exiger sa retraite, selon une plainte pour discrimination fondée sur l’âge que Bren a déposée contre le département. Bren, 70 ans, a finalement quitté son emploi en mars dernier après que l’État lui ait payé 200 000 $ pour retirer la plainte. Ce qui s’est passé exactement lors de la réunion du 27 juillet 2020 dans le bureau du gouverneur n’est pas clair. Noem a refusé une demande d’entretien et son bureau a refusé de répondre à des questions détaillées sur la réunion.

Kristi Noem a abusé de son pouvoir, ce qui a laissé aux contribuables la facture d’un paiement de 200 000 $. Nous méritons une enquête complète et approfondie de la législature du Dakota du Sud pour comprendre tous les faits de cette situation troublante. https://t.co/3zNjAhw3bm – Berk Ehrmantraut (@BerkEhrmantraut) 27 septembre 2021

Dans une tournure intéressante, le républicain SD Atty. Le général Jason Ravnsborg a décidé d’examiner la réunion, selon l’AP :

“J’ai été contacté par des citoyens et des législateurs concernés”, a déclaré le procureur général Jason Ravnsborg dans un communiqué. “J’examine activement leurs préoccupations et je suivrai les étapes prescrites par la loi codifiée en ce qui concerne ces questions.” Ravnsborg n’a pas immédiatement répondu à une question sur les mesures qu’il pourrait prendre. Le procureur général est chargé, en vertu de la loi de l’État, d’émettre des avis juridiques aux législateurs.

« Citoyens et législateurs concernés. On se demande si ce ne sera pas le début d’une vanne, car les violations de l’éthique sont souvent la mort par mille coupures de papier. Vous vous souvenez de l’ancienne gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin ?

AG Ravnsborg a lui-même des problèmes. Le 12 septembre 2020, le véhicule de Ravnsborg a heurté un homme (qu’il pensait être un cerf) et il a quitté les lieux. L’homme est décédé et Ravnsborg a fait face à des accusations criminelles. En août, Ravsnborg a plaidé sans contestation, a été condamné à une amende de 500 $ et à 3 000 $ pour couvrir le coût de la sécurisation de la scène de l’accident. Alors que Ravnsborg a évité la prison, la famille de la victime envisage d’intenter une action civile pour mort injustifiée, et Ravnsborg pourrait faire l’objet d’une destitution.

Alors que l’AG a son travail à faire en tant que représentant légal des citoyens du Dakota du Sud et un contrôle sur le gouverneur, Ravsnborg se révèle aussi compromis que Noem apparaît actuellement.

Aujourd’hui également, le Center for Public Integrity a déposé une plainte contre le département américain de la Défense et la Garde nationale du Dakota du Sud, demandant la publication des documents publics entourant la décision de Noem fin juin de déployer la Garde nationale. L’objectif était d’aider le gouverneur du Texas, Greg Abbott, à gérer le débordement d’étrangers illégaux à la frontière entre le Texas et le Mexique. Noem a choisi d’utiliser des fonds donnés par un donateur républicain pour payer le déploiement de jusqu’à 50 militaires.

.@publicintegrity a intenté une action en justice contre le département américain de la Défense et la Garde nationale du Dakota du Sud pour obtenir la divulgation publique des documents liés à la décision du gouverneur du Dakota du Sud Noem de déployer la Garde à la frontière entre le Texas et le Mexique plus tôt cette année.https:// t.co/urx3SSVGl6 – Société Ida B. Wells (@IBWellsSociety) 30 septembre 2021

Mercredi, le Center for Public Integrity a intenté une action en justice contre le département américain de la Défense et la Garde nationale du Dakota du Sud pour obtenir la divulgation publique des documents liés à la décision du gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, de déployer la garde à la frontière entre le Texas et le Mexique plus tôt cette année. qui a soulevé des questions sur le financement privé des actions militaires et l’utilisation de l’armée à des fins politiques. La poursuite, déposée devant le tribunal de district des États-Unis à Washington, DC, soutient que le ministère de la Défense et la Garde nationale du Dakota du Sud sont tenus, en vertu de la Freedom of Information Act, de produire des documents liés au déploiement et un don privé de l’entrepreneur milliardaire aux enchères de voitures d’occasion. Willis Johnson et sa femme Reba qui l’ont financé.

Bien que cela puisse bien être une tache potentielle sur le bilan de Noem, avec les retombées de l’Afghanistan, et l’état de notre armée et de ses hauts dirigeants, l’apparence de cette action pourrait être pire que la substance réelle – s’il y a une substance du tout. Si le Center for Public Integrity s’inquiète du « financement privé d’actions militaires et de l’utilisation de l’armée à des fins politiques », alors un déploiement de 50 membres de la Garde nationale à la frontière est une petite patate par rapport à ce qui s’est passé avec le retrait d’Afghanistan, le stationnement Les troupes de la Garde nationale autour du Capitole pendant des mois après le désordre du 6 janvier – sans parler de ce qui se passe avec la politisation de notre armée à l’échelle nationale sous la direction du secrétaire à la Défense Lloyd Austin et du président des Joint Chiefs, le général Mark Milley.

L’administration Biden-Harris et le programme du Parti démocrate implose sur plusieurs fronts, de sorte que les républicains renforcent leurs arguments et leurs candidats les plus forts afin de reprendre la Chambre en 2022 et la présidence en 2024.

De nombreux regards sont tournés vers le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui semble être le favori des chances pour une course présidentielle de 2024. Noem était également considérée comme une candidate, mais depuis son apparition à CPAC en février, Noem a eu une série de décisions et de faux pas qui ont amené certains républicains et conservateurs à remettre en question ses références et sa capacité à diriger. Maintenant, les allégations et les morceaux à succès sont passés du stade goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte, au stade jaillissant. Est-ce l’établissement du GOP qui abat le troupeau ? Noem a-t-il été déterminé comme un maillon faible de leurs aspirations et donc consommable ? Ou est-ce que les démocrates cherchent à capitaliser sur les failles de l’armure de Noem et sur le fossé entre un secteur du parti républicain et les républicains de Trump, afin d’éliminer la forte présence de Noem sur la scène nationale ?

Je trouve intéressant que, à l’exception d’une interview en podcast avec le gouverneur Noem, la présidente du GOP, Ronna McDaniel, ait été silencieuse à la radio. Je trouve également intéressant que les autoproclamés conservateurs comme Kristi Noem semblent porter ces attaques seuls, tandis que les types d’établissement néoconservateurs comme la représentante WY Liz Cheney reçoivent un soutien vocal et financier des quartiers républicains.