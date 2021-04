Le démarrage de la surveillance cardiaque à distance, Vector Remote Care, lève 12,5 millions de dollars

Vector Remote Care, une start-up de santé numérique permettant aux équipes de soins de surveiller à distance les patients avec des dispositifs cardiaques implantés, a clôturé un cycle de financement de série A de 12,5 millions de dollars dirigé par Updata Partners.

Basée à Bend, Oregon, Vector Remote Care utilisera les fonds pour doubler ses effectifs en se concentrant sur les produits et l’ingénierie. Les services de la startup ont connu une demande accrue pendant la pandémie COVID-19 au milieu d’une adoption plus large de la télémédecine.

La solution de la société comprend un outil de gestion des données à distance, un logiciel pour la création de rapports sur les appareils, la facturation médicale, etc. Kevin Hoffman a fondé Vector Remote Care en 2017 et en est le PDG. La start-up s’est concentrée sur l’expérience personnelle de sa famille en matière d’arrêt cardiaque et de dysfonctionnement du défibrillateur de sa mère.