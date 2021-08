Le démarreur surprise impressionne lors de la victoire de Liverpool contre Burnley

Liverpool a fait un retour gagnant à Anfield avec un triomphe 2-0 contre Burnley grâce à des buts dans les deux mi-temps de Diogo Jota et Sadio Mane.

Accueillant une foule nombreuse sur son terrain, Liverpool est passé à la vitesse supérieure au fur et à mesure que le match avançait. La tête de Jota et la frappe instinctive de Mane ont suffi à repousser un Burnley têtu.

Les visiteurs en ont fait un jeu mais Liverpool en avait tout simplement trop pour eux à la fin dans un match animé du début à la fin.

Liverpool

Alisson Becker : Il a dû être vigilant dès le départ, réclamant un centre bas tôt et effectuant un arrêt à bout portant au milieu de la première mi-temps. Même a montré son flair brésilien en déjouant confortablement un attaquant de Burnley avec le ballon à ses pieds. Mais a failli être battu en omettant de réclamer un ballon aérien aux abords de sa surface à l’approche de la mi-temps. A évité tout danger en seconde période, cependant, pour gagner sa cage inviolée. 7/10

Trent Alexander-Arnold : A montré sa gamme habituelle de passes au début, avant de donner négligemment le ballon pour concéder une demi-chance. A retrouvé son sang-froid, cependant, et a même livré quelques centres invitants de son pied gauche plus faible. A continué à créer, dinking l’aide pour le deuxième de Liverpool. 7

Joël Matip : S’est rapidement réchauffé à l’intensité du jeu à la fois en possession et hors de possession, en jouant de longues passes et en remportant des têtes. A pris plus d’une banquette arrière en seconde période alors que son partenaire défensif est passé au premier plan. 7

Virgil van Dijk : Au bon endroit au bon moment pour conjurer une menace tardive de Burnley en première mi-temps après une introduction relativement calme au match. A remporté des têtes et effectué des dégagements au début de la seconde mi-temps. Même eu un tir qui a failli se faufiler en montant pour un coup de pied arrêté. 7

Kostas Tsimikas : A surpassé un attaquant de Burnley dans les 10 premières minutes, montrant un côté plus physique de son jeu. Rappelé ce qu’il peut faire sur le ballon en fouettant la croix pour le premier but. A pris la responsabilité de prendre les virages et a fait bonne impression. 8

Harvey Elliott : Peut-être l’inclusion la plus surprenante dans la programmation, a été rappelée au début de l’intensité du football de Premier League lorsqu’elle est confrontée à quelques défis difficiles. Mais il a commencé à monter sur le ballon, affichant sa confiance. La récompense est presque venue quand il a glissé à travers Salah avec une brillante passe décisive pour ce qui aurait pu être le deuxième but de Liverpool, mais son coéquipier était hors-jeu. J’ai persévéré et j’ai fait quelques croix invitantes. 8

Harvey Elliott a 18 ans, c’est son premier départ à Anfield pour Liverpool, il a été repris de volée par l’opposition à chaque occasion, et il a toujours été excellent. Un joueur que nous avons là-bas, tu sais. – The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) 21 août 2021

Jordan Henderson : De retour dans une formation de Premier League pour la première fois depuis février, a commencé à dicter le rythme au fur et à mesure que la première mi-temps avançait. Ajout d’une autre dimension avec sa capacité à déterrer des croix, quoique de manière peu fréquente. A vu plus de balle dans les premiers échanges de la seconde mi-temps. 7

Naby Keïta : A montré de bons pieds dès le début et a montré la conscience de choisir Tsimikas pour la passe décisive du premier but de Liverpool. Confiance en hausse, il a même marqué un but de l’extérieur de la surface en première mi-temps, mais il a survolé. Son décès était sa meilleure façon de contribuer, cependant, et il a continué à choisir de bons espaces. Sans doute l’une de ses meilleures performances sous le maillot rouge. 8

Mohamed Salah : A forcé un arrêt confortable de Pope avec un effort enroulé intrigant au milieu de la seconde moitié. A bien pris son but refusé et a continué à s’exprimer. 7

Diogo Jota : A ouvert le score pour Liverpool avec une tête bien placée depuis l’avant-centre. A bien justifié son départ et a bien dérivé entre les espaces. 7

Anfield éclate ! ?? Diogo Jota avec une tête parfaitement placée après que Konstantinos Tsimikas l’ait choisi de l’aile 🎯 pic.twitter.com/JgsPC8spkh – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 21 août 2021

Sadio Mané : Un match en deux mi-temps pour l’une des plus grandes stars de Liverpool. Il a eu une première mi-temps calme et n’avait pas assez d’espace pour tirer un tir puissant lorsqu’il a finalement trouvé une ouverture 10 minutes après la pause. Devenu plus une menace à partir de ce moment-là, trouvant plus de coups venimeux. La percée est venue avec un but bien pris pour porter le score à 2-0. 7

Suppléants :

Roberto Firmino (pour Jota, 81) N / A

Thiago Alcantara (à la place de Keita, 81 ans) N/A

Joe Gomez (pour Tsimikas, 90+) N/A

Burnley

Nick Pape : Il contrôlait sa zone dès le début, sortant pour battre Salah sur un ballon au bord de la surface. Il ne pouvait pas faire grand-chose pour le premier but et a maintenu le score à 1-0 à la pause grâce à un dégagement sûr d’un centre. N’avait pas peur de sortir de sa zone après la pause non plus. Bon à réclamer des croix. 7

Matthieu Lowton : A été un atout pour Burnley lors de l’avancée, par exemple via sa traversée. A brillamment créé une occasion en début de seconde période, à partir de laquelle Ashley Barnes a mis le ballon dans les filets, mais l’attaquant était hors-jeu. La livraison l’a laissé tomber à d’autres occasions, plus tard cependant. 7

James Tarkowski : A fait sentir son influence à l’extrémité opposée du terrain à ce à quoi on aurait pu s’attendre en surclassant Alisson dans un défi aérien à la fin de la première mi-temps. A remporté des duels en territoire plus naturel après la pause, à la fois en vol et sur le pont. 6

Ben Mee : S’est laissé battre lorsque Jota l’a croisé pour le premier but. Mais s’est éloigné d’un tir de Salah en fin de première mi-temps pour garder le score à portée de main et a étouffé un nouveau danger alors que Liverpool tentait de se mettre derrière. A gagné plus dans les airs malgré le début du match. 7

Charlie Taylor : A montré de la force pour refuser certaines demi-chances de Liverpool dans la surface, mais a eu un succès mitigé en défendant des centres, dont il a bloqué certains et d’autres qu’il a laissé passer. La résilience a encore augmenté en seconde période avec des blocs de large et au centre. 7

Johann Berg Gudmundsson : Combatif depuis une position plus large, mais aussi une menace occasionnelle sur le ballon avec son centre. 6

Jack Cork : A créé la première chance de Burnley avec une passe inversée intelligente, bien que la chance résultante ait été signalée hors-jeu. Ce n’était pas sa dernière implication car il continuait à chercher à créer, même s’il manquait parfois de finesse. A également montré ses attributs défensifs avec quelques blocs dans la surface lorsque la pression de Liverpool augmentait en fin de première mi-temps. A commencé à perdre un peu d’énergie sur le tard. 7

Josh Brownhill : S’est assuré que l’approche physique de Burnley a été appliquée dès le début avec une faute précoce et a mis la pression sur les adversaires même en territoire avancé. Assez calme sur le ballon. 6

Dwight McNeil : Son auto confiant habituel, n’avait pas peur de conduire à la défense. Particulièrement après que Burnley soit passé derrière, il a gagné en urgence, prenant des centres et des tirs. Son approche directe a posé quelques problèmes à Alexander-Arnold. Même contribué dans le tiers défensif, bloquant un effort de Salah vers l’heure de jeu. Comme prévu, la plus grande menace de Burnley. 8

Chris Wood : A bien mené la ligne en première mi-temps, cherchant à se placer au bout des centres ou à tenir le ballon en l’air. A vu moins de balle plus tard et a été retiré. 6

Ashley Barnes : Burnley est devenu plus confiant lorsqu’il a été plus impliqué dans le jeu de hold-up en première mi-temps. Comme son partenaire de grève, il est devenu affamé à l’approche de la conclusion. 6

Suppléants :

Jay Rodriguez (pour Wood, 75)

Erik Pieters (à la place de Gudmundsson, 79 ans)