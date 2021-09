Le « déménagement à Windsor » de Kate et William permettra à George de suivre les traces de son père | Royale | Nouvelles

in

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William auraient envisagé de déménager à Windsor selon le Mail on Sunday, car un fan royal a souligné que cela pourrait être pour le prince George. L’aîné des enfants de Cambridge pourrait suivre les traces de son père et fréquenter l’Eton College, basé dans le Berkshire. Royal a regardé Susan Logue souligner que les Cambridges seraient proches de l’école s’ils déménageaient à Windsor.

S’exprimant sur le podcast Royally Us de Us Weekly, elle a déclaré: “Cela pourrait être plusieurs raisons pour lesquelles ils voudraient déménager. Une pour aider la reine. Deux, pour être près des parents de Kate et trois, si le prince George va à Eton, ils vont être proche de l’école.

“Je peux en fait les voir déménager à Windsor ou sur la propriété quelque part près du château.”

L’animatrice Molly Mulshine a ajouté: “C’est logique.

“Windsor est magnifique et c’est la petite ville la plus adorable. Ce serait tout à fait logique.”

LIRE LA SUITE: Meghan Markle n’avait qu’un mot pour décrire Kate Middleton

Cependant, Kate et William pourraient emménager à Clarence House si le prince Charles déménage à Buckingham Palace lorsqu’il sera couronné roi.

L’expert royal Marlene Koenig a discuté de la question de savoir si les Cambridges déménageraient à Clarence House si la reine décédait.

S’adressant à Express.co.uk, Mme Koenig a déclaré: “Je vois Charles utiliser le palais de Buckingham pour une résidence officielle, peut-être l’ouvrir davantage.

“Ne l’utilise que pour des moments formels. Il habite juste en bas de la rue à Clarence House.

Elle a déclaré: “Il n’y a pas de loi, c’est une tradition que l’épouse du roi est la reine.

“Je trouve cela personnellement ridicule. Je pense que cela créerait un terrible précédent, par exemple si Camilla est la princesse consort, alors pourquoi Catherine devrait-elle être la reine consort?

“Je trouve très révélateur que la reine Elizabeth II ait fait une annonce il y a quelques années en nommant Camilla et William au Conseil privé.

“Il y a une très bonne raison à cela dans le cas de Camilla qui permet qu’elle soit présente au Conseil d’adhésion lorsque Charles sera proclamé roi.

“Pourquoi ne devrait-elle pas être reine? Il n’y a pas besoin de législation, c’est juste la tradition.”