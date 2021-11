Le déménagement de Kate Middleton et du prince William Fort Belvedere a exclu: « Pourquoi le feraient-ils? » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge partagent actuellement leur temps entre un appartement à Kensington Palace et Anmer Hall, Norfolk. C’est dans cette dernière résidence qu’ils ont passé le troisième confinement. Ces dernières années, beaucoup de spéculations ont entouré l’endroit où ils pourraient déménager définitivement leur famille de cinq personnes.

La résidence royale qui a le plus attiré l’attention est le Fort Belvedere à Windsor.

Pas plus tard qu’en août, des rapports suggéraient que William et Kate avaient un œil sur la maison de l’ancien duc de Windsor.

Fort Belvedere est chargé d’histoire : une maison classée Grade II avec un. Tour vers l’extrémité sud du Windsor Great Park, c’est l’endroit où le roi Édouard VIII a signé ses papiers d’abdication en 1936.

Il appartient actuellement au Crown Estate et est loué à la famille Weston, des amis proches de la famille royale.

Alors que beaucoup prétendent que les Cambridges pourraient emménager de façon imminente dans la maison, Marlene Koenig, une historienne royale, a fait valoir qu’il n’aurait aucun sens pour la famille de déménager loin du centre de Londres.

Elle a déclaré à Express.co.uk: « Vous avez des gens qui disent que William et Kate vont déménager à Windsor, et je me dis ‘Pourquoi?’

« Ils ont déjà un grand appartement à Kensington Palace.

« Ils ne vont pas déménager à Fort Belvedere – pourquoi feraient-ils ça ?

JUSTIN: Le prince William laissé rouge par Louis après les critiques du tourisme spatial

William travaillait à l’époque comme pilote d’hélicoptère pour East Anglian Air Ambulance.

La maison a également été doublée pour aider à garder leurs jeunes enfants à l’écart du public autant que possible.

Une source a déclaré au Mail on Sunday: « Anmer Hall avait du sens pendant que William était pilote d’hélicoptère en East Anglia et c’était utile pour les Noëls à Sandringham, mais cela ne fonctionne plus vraiment. »

Ils ont affirmé : « C’est un peu trop loin pour les week-ends, mais Windsor est un parfait compromis.

« Ils envisagent des options dans la région. »

Récemment, le magazine français Gala a identifié Fort Belvedere comme l’un des principaux candidats pour devenir le siège social de William et Kate à Windsor.

Plus tôt cette année, des commentateurs royaux ont suggéré que le couple attendrait que le prince Charles devienne roi avant de quitter le palais de Kensington.

On pense qu’il tient à garder Clarence House comme résidence officielle une fois qu’il succède à la reine.

Si cela est vrai, cela laisserait probablement Buckingham Palace ouvert à de nouveaux locataires.

Cependant, d’autres affirment que le royal espère ne vivre que dans un « appartement au-dessus d’un magasin » dans le palais.