Le déménagement de Kate Middleton et William à Windsor « a du sens » – « Rassemble la famille ! | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, auraient l’intention de déménager du palais de Kensington afin de se rapprocher de la reine. Un expert royal a déclaré que cette décision “avait du sens” compte tenu de l’âge de Sa Majesté et du “changement de charge de travail” qui s’est produit au cours des dernières années, alors que les jeunes membres de la famille royale assument davantage de responsabilités au sein de la famille royale.

S’adressant à Royally Us, l’expert Jonathan Sacerdoti a déclaré: “Je pense que ce qu’ils font est logique car au fil des ans, il y a eu une sorte de transfert de la charge de travail de la reine vers les autres membres de la famille royale en activité.

“Je pense que ce changement a été en partie à cause de son âge, évidemment ça va être plus difficile pour elle de faire autant qu’elle le faisait toujours et aussi, c’est une façon de préparer les prochaines générations, car rappelez-vous, il y a deux héritiers adultes maintenant.

“Il y a le prince Charles et il y a le prince William, tous deux apprennent vraiment à faire le travail qu’ils auront un jour à faire en aidant la reine et en allégeant un peu sa charge.

“Je pense que ce mouvement pourrait être en partie lié à cela, se rapprocher de la reine et se rapprocher pour rapprocher un peu plus toute la famille nucléaire.”

Le duc et la duchesse de Cambridge résident actuellement dans l’appartement 1A du palais de Kensington, qui abrite également leurs bureaux officiels.

Le prince William et Kate ont emménagé dans la propriété de 20 chambres et 4 étages en 2013, après une rénovation de 18 mois qui a coûté environ 12 millions de livres sterling.

L’appartement était autrefois la maison de la princesse Margaret et est utilisé par la royauté depuis le 17ème siècle.

Cependant, selon Vanity Fair, le couple envisage de déménager près de la reine au château de Windsor depuis plusieurs mois.

Une source royale a déclaré à la publication: “Il y a des options au château de Windsor, qui est vaste, et être proche de la reine, qui a 95 ans, a du sens pour la famille.”

Alors que la résidence officielle de la reine à Londres est Buckingham Palace, elle a passé la majorité des 18 derniers mois au château de Windsor, où elle et son défunt mari ont été isolés de COVID-19.

Un déménagement à Windsor rapprocherait également Kate de ses parents, Michael et Carole Middleton, qui résident dans le Berkshire.

Depuis le début de la pandémie, le prince William et Kate ont accru leur visibilité publique et ont assumé davantage de responsabilités pour soutenir la reine.

En décembre, ils ont entrepris une tournée de 4 jours au Royaume-Uni pour remercier les travailleurs du NHS et en juin, ils ont visité l’Écosse pendant une semaine.

Ils étaient également présents au sommet du G7 pour aider la reine et le prince Charles à saluer les dirigeants mondiaux.

Le couple est reconnu comme faisant partie des “Marvellous Seven”, les principaux membres de la famille royale qui représentent la reine lors d’engagements officiels.

Les autres membres comprennent le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, le prince Edward et la comtesse de Wessex et la princesse Anne.

Le prince William est deuxième sur le trône, après son père, le prince de Galles, qui héritera du trône après la mort de la reine.