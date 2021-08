Le déménagement de Matthew Hoppe à Majorque confirmé

Le jour de la date limite de transfert car il y a beaucoup de mouvements et un autre accord est maintenant conclu avec le déménagement de Matthew Hoppe à Majorque maintenant terminé.

Le déménagement de Matthew Hoppe à Majorque est terminé

Déménagement de Schalke terminé

Alors que la fenêtre de transfert touche à sa fin, Majorque a finalisé un accord pour le joueur de Schalke Matthew Hoppe sur un premier contrat de prêt d’un an. Cela a été quelques jours chargés pour Majorque car ils ont également amené Kang-in Lee sur un transfert gratuit du côté espagnol de Valence.

L’examen médical de Hoppe a eu lieu le mardi 31 août et sans aucun problème, l’accord de prêt est maintenant conclu.

Attaquant américain

Malgré la situation financière de Schalke et sa relation avec la Bundesliga à la fin de la saison 2020/21, Hoppe était une lumière brillante, marquant six buts en 22 apparitions, dont un triplé sensationnel contre Hoffenheim qui a été le premier à être marqué en Allemagne. ligue supérieure par un Américain.

Coupe d’Or

Dans la Gold Cup Hoppe a montré sa polyvalence en jouant sur l’aile ainsi qu’un attaquant central, quelque chose qui a plu à Majorque.

En raison de la situation financière désastreuse de Schalke, Hoppe était un joueur immédiatement présenté comme quelqu’un dont la vente pourrait rapporter de l’argent bien nécessaire au club, même s’il était réticent à vendre un actif vedette.

Relégation

La relégation de Schalke n’a fait qu’accélérer le départ d’un joueur, qui a commencé sa carrière via le programme d’académie de résidence à Barcelone basé aux États-Unis et va maintenant retourner en Espagne dans le but de montrer son plein potentiel et sera certainement un joueur à surveiller dans le saison à venir.

