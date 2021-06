Le déménagement de Meghan Markle et du prince Harry aux États-Unis aurait eu le feu vert de Diana | Royale | Nouvelles

in

Stewart Pearce a travaillé comme coach vocal de Diana et est devenue une proche associée au cours de ses dernières années. Il vient d’écrire un livre sur la princesse du peuple, intitulé « Diana, la voix du changement ». Dans une interview avec Us Weekly, M. Pearce affirme que Diana aurait été “totalement favorable” à la décision du duc et de la duchesse de Sussex de s’installer en Californie.

“Elle parlait d’acheter une propriété à Malibu [saying] ce serait “vraiment génial” pour les garçons d’avoir la liberté de surfer », a-t-il expliqué.

“Parce qu’ils sont tous les deux très sportifs, vous savez, mais ils peuvent surfer, ils peuvent faire du roller, ils peuvent faire du frisbee.

“Alors, elle serait complètement en faveur.”

L’ancien coach vocal a décrit Diana comme quelqu’un qui “aimait l’humour, qui aimait la légèreté de la vie, qui aimait s’épanouir dans la vie”.

Il a fait valoir que Meghan et Harry poursuivaient son héritage, qui était d'”apporter la libération aux privés de leurs droits et aux personnes dissociées”.

M. Pearce a déjà salué Meghan pour avoir incarné bon nombre des vertus de la princesse Diana et pour avoir suivi ses traces en tant que “pionnière de l’autonomisation des femmes”.

Il l’a félicitée d’avoir trouvé le “courage” de rejeter le mantra royal de “ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer” et de dire la vérité, à peu près de la même manière que Diana l’a fait.

Au cours de l’émission Panorama, elle a révélé que le prince Charles avait eu une liaison avec Camilla, racontant de manière mémorable à M. Bashir que “nous étions trois dans le mariage, donc c’était un peu surpeuplé”.

Le coach vocal a suggéré que Diana était “des décennies en avance sur son temps”.

“Elle a changé le monde avec espoir, autonomie, gentillesse et authenticité”, a-t-il déclaré.