Le déménagement de Sato à Coyne confirmé alors que Karam et Ferrucci décrochent 500 sièges pour Indy – .

Takuma Sato entamera sa 13e saison en tant que pilote IndyCar l’année prochaine après avoir confirmé son transfert attendu de RLL à Coyne avec Rick Ware.

Le double vainqueur d’Indianapolis 500 occupera le siège précédemment occupé par son compatriote ancien pilote de Formule 1, Romain Grosjean, qui a déménagé à Andretti pour sa deuxième année en Amérique.

Sato conservera son association avec le bailleur de fonds de longue date Honda grâce au déménagement. « Avec Honda faisant partie intégrante de Dale Coyne Racing, cela semblait être une excellente solution », a-t-il déclaré. « L’équipe a prouvé année après année qu’elle était très compétitive sur tous les types de circuits.

Le joueur de 44 ans a remporté sa plus récente victoire à l’Indianapolis 500 en 2020, en route vers une septième meilleure carrière au championnat. Il a glissé au 11e rang l’an dernier lors de sa première campagne sans victoire depuis qu’il a piloté pour Foyt en 2016.

Pendant ce temps, Dreyer et Reinbold ont confirmé leurs deux inscriptions pour l’Indianapolis 500 de l’année prochaine. Sage Karam reviendra dans l’équipe pour une huitième année, tandis que Santino Ferrucci conduira une deuxième inscription DRR pour la course au centre de la série.

« Chez DRR, nous avons amélioré notre programme Indy 500 dans le seul but de gagner la course », a déclaré le propriétaire de l’équipe Dennis Reinbold. « Sage et Santino ont un talent exceptionnel et sont des éléments clés pour nous permettre d’atteindre l’objectif. »

