Le déménagement des Celtics : Tristan Thompson part et Josh Richardson arrive

La NBA a appuyé sur le bouton d’alimentation de la machine du marché et, désormais, cela ne s’arrêtera plus. Hier matin, en plein gala du repêchage, les Lakers de Los Angeles ont donné un coup plus important. À la surprise de beaucoup, voire de tout le monde, Russell Westrbook est arrivé pour former un big-three avec LeBron James et Anthony Davis. Un geste aux multiples implications de la part de la franchise de Los Angeles, dont la capacité salariale, très limitée, se conjugue avec très peu de joueurs avec un contrat garanti. À peu près à la même époque, Ricky Rubio échangeait les Timberwolves du Minnesota contre les Cleveland Cavaliers. Nuit très chargée qui aujourd’hui a trouvé sa continuation. Avec les Boston Celtics au centre, jusqu’à quatre franchises ont négocié des changements d’alignement. D’une part, à travers un échange impliquant trois équipes différentes : les Celtics eux-mêmes avec les Atlanta Hawks et les Sacramento Kings. De l’autre, à Boston avec les Dallas Mavericks.

Dans le premier cas, la franchise dirigée par Ime Udoka, qui fera ses débuts sur le banc la saison prochaine, Il a reçu à l’extérieur de Kris Dunn et à l’intérieur de Bruno Fernando, en plus d’un deuxième tour de la Draft 2023. Tout ça d’Atlanta. Les Hawks, de leur côté, ont acquis les services de Delon Wright, un outsider des Sacramento Kings, la troisième franchise en question et la nouvelle destination de Tristan Thompson, qui a quitté Boston après avoir joué une seule saison, au cours de laquelle il a récolté en moyenne 7,6 points et 8,1 rebonds en 23,8 minutes. Son départ est en grande partie une conséquence directe du premier déménagement de Brad Stevens dans les bureaux : avec l’arrivée d’Al Horford, qui a rejoint Robert Williams III, et de Moses Brown, avec un contrat non garanti, le poste de pivot a été pris pour accordé.

La nuit à Boston, cependant, ne s’est pas arrêtée là. Oui, d’abord, Adrian Wojnarowski (ESPN) a avancé le mouvement précédent ; plus tard, Shams Charania (.) a révélé l’arrivée, aux mêmes Celtics, de Josh Richardson, en provenance des Dallas Mavericks. Pour cela, la franchise a utilisé une partie de l’exception commerciale du transfert de Gordon Hayward à Charlotte Hornets, réalisée en novembre de l’année dernière. Au sens texan, un mouvement avec un seul objectif : libérer de l’espace salarial. Richardson, qui, comme dans le cas des cinq joueurs impliqués, termine la saison 2021-22, entrera 11,6 millions de dollars après avoir accepté une option de joueur.

Dans son seul parcours à Dallas, le gardien n’a pas caillé. Il a commencé comme titulaire, mais ça s’est dilué et, finalement, il a terminé avec 12,1 points, 3,3 rebonds et 2,6 passes décisives. “Nous avons besoin d’un deuxième buteur”, a déclaré Mark Cuban il y a un peu plus d’un mois. Maintenant, dans la tâche ardue de mieux entourer Luka Doncic, les Mavs entreront en agence libre avec un plus grand soulagement financier, avec pour objectif de trouver un acteur important pour accompagner le Slovène. Il s’agissait d’une première étape nécessaire dans « l’opération Doncic », dans la construction d’un projet gagnant pour la base. Sports Illustrated, dans la liste des agents libres, relie Kyle Lowry, DeMar DeRozan ou Spencer Dinwiddie à Dallas.

Après tous les mouvements, pendant ce temps, les Celtics atteindront l’agence libre avec 13 joueurs avec des contrats garantis et, selon Bobby Marks (ESPN), 5 millions de dollars de moins que la taxe de luxe. Dans ce document, ils devront décider s’ils re-signent Evan Fournier, qui, lors des 26 matchs disputés avec l’équipe la saison dernière, a récolté en moyenne 13 points et 3,1 passes décisives. S’il continue, il partagera la proéminence du périmètre, au-delà de Marcus Smart et Jaylen Brown, avec Richardson lui-même, vraisemblablement une partie de la rotation. Moins clair est le rôle que Dunn et Fernando peuvent avoir, avec des saisons très discrètes à Atlanta. Affaire différente de Tristan Thompson et Delon Wright, appelés à être importants dans leurs nouvelles équipes. Encore plus si l’on considère que Richaun Holmes, le centre de départ des Kings, et Lou Williams, le meneur de jeu des Hawks, seront des agents autonomes.