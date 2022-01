Le demi de coin des Raiders Nate Hobbs arrêté pour DUI quelques heures après la victoire de l’équipe

Le demi de coin des Raiders de Las Vegas Nate Hobbs a lancé la nouvelle année en se faisant arrêter lundi matin pour un chef d’accusation de conduite avec facultés affaiblies.

« Les Raiders sont au courant de l’incident impliquant Nate Hobbs », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « L’organisation est en communication avec les forces de l’ordre locales et est en train de recueillir plus d’informations. Nous n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment.

Hobbs a été arrêté à Las Vegas après que les Raiders eurent battu les Colts d’Indianapolis dimanche.

David Chesnoff et Richard Schonfeld, les avocats du jeune homme de 22 ans ont déclaré à TMZ Sports : « Les faits et les circonstances liés par le département de la police métropolitaine de Las Vegas aux médias laissent craindre que cela ne soit pas considéré comme un DUI en vertu de la loi du Nevada. »

Entraîneur par intérim des Raiders Bisaccia riche a déclaré que le statut de Hobbs dans l’équipe n’a pas encore été déterminé.

« Nous essayons simplement de collecter autant d’informations que possible sur ce qui s’est exactement passé », a déclaré Bisaccia, « et quelle est la situation et où il en est avec cela. »

Hobbs a été incarcéré au centre de détention du comté de Clark le 3 janvier et est actuellement sur le point d’être remis en liberté, selon le rapport. Sa date d’audience est fixée au mois de mai.

Le natif de Louisville, Kentucky et diplômé de l’Université de l’Illinois était un choix de cinquième ronde lors du repêchage de la NFL en 2021. Il a signé un contrat avec les Raiders de Las Vegas en mai 2021.

L’arrestation de Hobbs intervient deux mois après son coéquipier, receveur large Henri Ruggs, 22 ans, a été accusé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite imprudente avec conduite en état d’ébriété ou de lésions corporelles graves après l’implication de la star de la NFL dans un accident de voiture qui a laissé 23 ans Tina Tintor et son chien mort, a rapporté l’Associated Press.

Selon un rapport de TMZ, Ruggs conduisait une Chevrolet Corvette à grande vitesse lorsqu’il a percuté un Toyota RAV4 début novembre. La Toyota a pris feu, piégeant Tintor, qui n’a pas pu s’échapper avant que les flammes n’engloutissent le véhicule. Elle a été déclarée morte sur les lieux à Las Vegas.

Ruggs et sa petite amie, Kiara Washington, avec qui il a une fille, aurait subi des blessures « graves » qui ne semblaient pas mettre sa vie en danger, a indiqué la police. Après que Ruggs ait été libéré du centre médical universitaire, il s’est inscrit au centre de détention du comté de Clark.

Il a ensuite été déterminé que Ruggs avait un taux d’alcoolémie de 0,161, soit plus du double de 0,08, la limite légale. Il a refusé de se soumettre à des tests de sobriété sur le site de l’accident. S’il est reconnu coupable, il risque 20 ans de prison.

Les Raiders ont libéré Ruggs de son contrat à la suite des accusations.

Cet article contient des reportages supplémentaires de Biba Adams du Grio et de l’Associated Press.

