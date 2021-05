Le demi défensif Juantarius Bryant a pêché au chat contre les Falcons Tryout Hoax ⋆ .

Assurez-vous toujours de savoir à qui vous parlez. L’ancien joueur universitaire Juantarius Bryant pensait qu’il se rendait en Géorgie ce week-end pour essayer les Falcons d’Atlanta. Lorsqu’il est arrivé, il a rapidement appris qu’il avait plutôt été victime d’un canular. Bryant n’a jamais été contacté par les Falcons, mais par quelqu’un qui lui a envoyé un texto depuis un indicatif régional d’Atlanta prétendant être le coordinateur défensif Dean Pees.

«Je ne sais pas ou ne comprends pas pourquoi cela s’est produit», a écrit Bryant dans un message Twitter. «Mais je sais que tout arrive pour une raison. Oui, cela m’a brisé le cœur, mais juste un autre tremplin que je n’ai pas peur d’admettre ou de surmonter.

«En fin de compte, cela ne me fera ni ne me brisera. Je continuerai à me battre pour mes rêves parce que je sais que c’est ce que je veux vraiment.

Son agent a dit qu’il était en contact avec les Falcons.

Celui qui a fait cette farce est clairement une personne terrible, mais aussi une légende de la farce. Difficile de savoir comment se sentir à propos de cette farce qui s’est déroulée exactement comme prévu.

