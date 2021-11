Le demi-frère de Meghan Markle a déclaré que la duchesse pourrait se présenter à la présidence – « ne me surprendrait pas » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, n’a pas caché sa politique progressiste ces dernières années. Pendant les années Donald Trump, la duchesse de Sussex a qualifié le 45e président de « divisionnaire » lors de sa campagne réussie de 2016.

Quatre ans plus tard, elle a imploré les électeurs américains de « rejeter les discours de haine » lors de la course de 2020 qui a vu l’ancien vice-président Joe Biden remporter la course à la Maison Blanche.

Mais l’intérêt de la duchesse pour les campagnes progressistes a souvent conduit à penser que Mme Markle pourrait envisager de passer à la politique élue à l’avenir.

Le biographe royal Tom Bower a déclaré en mars que la duchesse allait « probablement » lancer une campagne pour la Maison Blanche.

« La perspective que Meghan se présente à la présidence est possible et je dirais même probable », a-t-il déclaré.

« Je crois vraiment que c’est là qu’elle se voit aller. »

Cependant, le demi-frère de Mme Markle, Thomas Markle Jr, a récemment ajouté à la spéculation après avoir affirmé que la duchesse pourrait jeter son chapeau dans le ring.

La femme de 55 ans a déclaré au magazine australien New Idea: « Elle a évidemment cette personnalité, cette détermination et cette motivation … cela ne me surprendrait pas. [if she ran for President]. »

M. Markle, un installateur de fenêtres de l’Oregon, a ajouté: « Je sais juste, quel que soit l’effort qu’elle endure et met la main sur elle, elle fera de bonnes choses.

« Je lui souhaite bonne chance, mais absolument si c’est ce qu’elle veut viser, elle ira de l’avant. »

La nouvelle intervient après que Mme Markle est devenue le premier membre de la famille royale britannique moderne à voter aux États-Unis lorsqu’elle a voté lors de l’élection présidentielle américaine de 2020.

Alors que Mme Markle serait le premier membre du cabinet à se lancer dans la politique, elle ne serait pas la première à déménager d’Hollywood à Washington.

Ronald Reagan est passé du rôle d’acteur dans des productions telles que le film à succès de 1951 Bedtime for Bonzo au bureau ovale lorsqu’il a battu Jimmy Carter pour devenir le 40e président des États-Unis en 1980.

De même, Arnold Schwarzenegger, bodybuilder d’origine autrichienne et acteur de Kindergarten Cop, a été le dernier républicain à être élu gouverneur de l’État d’origine des Sussex, la Californie.

Malgré le succès de Reagan et Schwarzenegger dans le Golden State, la Californie est désormais un véritable État progressiste bleu qui n’a pas voté pour le candidat du GOP à la Maison Blanche depuis George HW Bush en 1988.

Un précédent rapport spéculant sur les ambitions politiques de la duchesse dans Vanity Fair suggérait que l’ancienne star de Suits ne voulait pas abandonner sa citoyenneté américaine lorsqu’elle s’est mariée avec Harry en 2018 afin qu’elle puisse garder ouverte la possibilité d’entrer en politique américaine à l’avenir.

Cependant, les experts constitutionnels affirment que la duchesse doit renoncer à son titre royal si elle veut se présenter aux élections à l’avenir.

Sinon, cela pourrait être considéré comme entrant en conflit direct avec le serment d’allégeance américain.

Alors que Betfair a placé Donald Trump à 3/1 pour remporter les élections américaines de 2024, les bookmakers ont placé les chances de Mme Markle à 150/1.

Betfair place le président sortant Joe Biden à 4/1 et son colistier Kamala Harris à 5/1.

Bien que M. Bower pense que Markle pourrait entrer dans la course à 270, il suggère également qu’elle pourrait lutter.

« Ce sont probablement les personnalités publiques qui subissent le plus de réactions négatives », a-t-il déclaré.

« Je pense vraiment qu’elle aurait du mal.

Bower a ajouté: « Elle devrait apprendre à supporter la chaleur. »