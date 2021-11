Le demi-frère de Meghan Markle, Thomas, lance un appel pour rencontrer Archie et Lili – « Je ferais n’importe quoi » | Royale | Nouvelles

Thomas Markle interrogé sur les propos de son fils sur Meghan Markle

Thomas a parlé de son désir de rencontrer Archie Harrison, deux ans, et Lilibet ‘Lili’ Diana, nées en juin, et de se réconcilier avec sa sœur Meghan. Dans une interview, l’installateur de vitres de 55 ans originaire de l’Oregon a déclaré qu’il avait « commis d’horribles erreurs » et qu’il était prêt à demander pardon à sa sœur.

S’adressant au magazine australien New Idea, Thomas a déclaré : « Je n’ai pas besoin d’une séance de photos pour aller voir ma sœur, et je ne veux pas d’histoire derrière ça.

« Je ne veux rien, j’aimerais juste aller chez eux et frapper à la porte, lui faire un gros câlin et un gros bisou, et lui dire qu’elle m’a manqué et m’excuser directement en face … peut-être qu’un jour cela arrivera.

« Je ferais n’importe quoi pour voir Archie et Lilibet. »

Thomas a écrit une lettre adressée au prince Harry en avril 2018 dans laquelle il le mettait en garde contre le mariage de Meghan.

Le demi-frère de Meghan Markle a déclaré qu’il ferait » n’importe quoi pour rencontrer Archie et Lili » (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry à New York (Image : GETTY)

Au cours de l’interview, Thomas a également déclaré qu’il espérait que Meghan le regarderait sur Big Brother australien afin qu’elle puisse voir « le vrai moi ».

L’homme de 55 ans, qui partage avec Meghan le même père, Thomas Markle Snr, a rappelé que Meghan et Harry avaient annoncé leurs fiançailles en novembre 2017.

Expliquant qu’il ne savait pas comment gérer la nouvelle popularité qu’il a obtenue en tant que parent de Meghan presque du jour au lendemain, Thomas a déclaré: « J’ai été jeté aux loups avec la popularité et les médias sans expérience.

« J’étais coincé dans un coin, contre un mur.

LIRE LA SUITE: Le nom du prince Harry «omission flagrante» dans le discours de la reine

Le demi-frère de Meghan Markle, Thomas, participe au VIP australien Big Brother (Image: GETTY)

« J’ai fait d’horribles erreurs et je les regrette encore aujourd’hui.

« Mais filmer Big Brother, je veux dire, mon Dieu, je veux dire, j’en ai tellement retiré personnellement, sur le plan spirituel, en nettoyant la poussière, les mauvais nuages, la mauvaise énergie, et c’est devenu le plus incroyable, expérience positive pour défaire tout le mal. »

Thomas, qui a également une autre sœur nommée Samantha, n’aurait pas vu ou parlé à Meghan depuis des années.

Meghan et Harry se sont mariés en mai 2018 à la chapelle St George de Windsor.

A NE PAS MANQUER

Meghan Markle, Harry et Archie en septembre 2019 (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry ont deux enfants (Image: GETTY)

Le seul parent de Meghan présent était sa mère bien-aimée Doria Ragland.

Son père Thomas avait également été invité, mais il a dû se retirer après avoir subi une crise cardiaque.

En conséquence, Meghan est entrée seule dans la chapelle et a été emmenée dans l’allée par son beau-père, le prince Charles.

Trois ans après leur mariage, Meghan et Harry ont quitté la famille royale et ont déménagé à Santa Barbara en Californie avec leurs deux enfants.

Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés en mai 2018 (Image: EXPRESS)

Même après avoir traversé l’étang, Meghan et Harry ont publié quelques images de leur premier-né.

Lors de leur interview historique avec Oprah Winfrey en mars, Archie a été montré dans des images en noir et blanc jouant sur une plage avec le duc.

Le 6 mai, lors de son deuxième anniversaire, Meghan et Harry ont partagé une photographie de couleur sépia sur le site Web de leur organisation Archewell dans le cadre d’un appel de fonds pour l’équité du vaccin COVID-19.

En revanche, Meghan et Harry n’ont pas encore partagé avec le public un cliché de leur fille Lili.

Meghan Markle et le prince Harry vivent en Californie (Image: GETTY)

Le bébé est né le 4 juin dans un hôpital de Santa Barbara.

Après sa naissance, Meghan et Harry ont pris quelques semaines pour passer du temps avec leur nouvelle famille de quatre personnes.

Ils sont retournés au travail en septembre, lorsqu’ils ont entrepris une tournée publique éclair de New York.