Le demi-tour de West Ham provoque une bataille à trois alors que des termes tentants sont fixés pour la star

Aaron Ramsey pourrait être autorisé à quitter gratuitement la Juventus en janvier s’il indique son désir de rejoindre l’un de ses trois prétendants restants en Premier League, selon un rapport.

Ramsey était un joueur hors pair lors de son précédent passage en Angleterre avec Arsenal, où il a disputé 371 apparitions. À la fin de son contrat en 2019, il a opté pour un nouveau défi en Italie avec la Juventus. Cependant, il a eu du mal à retrouver la forme qu’il a montrée en Premier League.

L’international gallois n’a commencé que 11 matchs lors de sa première saison en Serie A et l’a suivi avec seulement 13 départs la saison dernière. En tant que troisième plus gros revenu de la Juventus sur la masse salariale, cela ne va clairement pas être planifié pour l’une ou l’autre des parties. Dans cet esprit, un retour au Royaume-Uni est spéculé depuis un certain temps.

Ramsey était lié à plusieurs clubs de Premier League au cours de l’été. Un rapport plus tôt ce mois-ci a confirmé il a rejeté plusieurs occasions de se battre pour sa place à Turin. Mais avec un seul départ depuis les cinq premiers matchs de la Juve, Ramsey peut avoir des doutes.

Selon The Sun, la perspective d’un transfert en janvier est de plus en plus probable pour le milieu de terrain, qui aura alors 31 ans. De plus, la Juventus est prête à sanctionner sa sortie sans frais de transfert, malgré son contrat jusqu’en 2023.

Étant donné qu’ils l’ont acquis pour rien en premier lieu, un tel transfert ne serait pas une perte pour la Juventus. De plus, ils retireraient ses gros salaires des livres. Mais s’il veut des conditions similaires dans son prochain club, cela peut poser problème.

Le premier trio veut le transfert d’Aaron Ramsey

Le rapport révèle que West Ham, Everton et Newcastle restent intéressés par le produit de l’académie de Cardiff City. Les trois clubs devaient le ramener en Premier League cet été. Cependant, en août, il a été affirmé que West Ham s’éloignait d’un accord en raison du salaire de Ramsey.

Reste à savoir si le Gallois est prêt à abandonner ses demandes pour faciliter un retour en Premier League. Mais cela peut être nécessaire s’il veut faire un tel geste.

Ramsey a remporté cinq trophées lors de son passage en Angleterre, soulevant trois fois la FA Cup et deux fois Community Shield avec Arsenal. Il a remporté trois honneurs avec la Juventus, mais n’a été le protagoniste d’aucun de ces succès.

Un transfert lui serait apparemment bénéfique pour se remettre sur les rails à l’approche du crépuscule de sa carrière.

