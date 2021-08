Le demi-tour du défenseur de Chelsea force West Ham vers l’ancienne cible de Liverpool

in

Des rapports affirment que West Ham United a pris contact avec le défenseur central de Marseille Duje Caleta-Car après avoir raté la star de Chelsea Kurt Zouma.

Le patron des Hammers, David Moyes, est connu pour être à la recherche d’un nouveau défenseur central. L’Écossais est actuellement léger dans ce domaine et tient à s’attaquer au problème. Il n’a que Craig Dawson, Issa Diop et Angelo Ogbonna dans les rangs, ce dernier étant écarté pour cause de blessure.

La semaine dernière, il a été signalé que les Hammers avaient « pourparlers ouverts » sur un déménagement pour la France internationale Zouma. Le bouchon géant semblait excédentaire aux besoins de Stamford Bridge et Thomas Tuchel était heureux qu’il parte.

Mais le site Web respecté de West Ham, Claret et Hugh, suggèrent que l’ancien as de Saint-Etienne est sur le point de signer un nouvel accord. Il prolongera son contrat de deux à trois ans avec la tenue de l’ouest de Londres.

Cela a conduit Moyes à regarder ailleurs et son regard est tombé sur Caleta-Car. Le joueur de 24 ans a déjà été sur le radar du club du London Stadium.

Et il semble qu’ils poussent maintenant de l’avant pour essayer de l’amener dans l’East End. Get French Football News rapporte qu’ils n’ont pas encore entamé de dialogue avec Marseille.

Des contacts ont été pris avec ses représentants alors que Moyes tente désespérément de renforcer son arrière-garde.

Caleta-Car honorée par les Reds link

Caleta-Car a fait l’actualité lors de la fenêtre de transfert de janvier. Liverpool était impatient de signer un nouveau demi-centre pour couvrir ses absents blessés.

Virgil van Dijk et Joel Matip ont tous deux affronté le reste de la saison en marge. Et l’international croate était un homme que Jurgen Klopp envisageait.

Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans la fenêtre d’hiver. Mais le joueur a confirmé qu’il avait été contacté par les géants d’Anfield à propos d’un déménagement dans le Merseyside.

« J’ai reçu une offre de Liverpool. C’était un honneur pour moi de savoir qu’un tel club me voulait”, a-t-il déclaré. « Nous avons décidé avec le club que j’allais rester.

“Marseille est aussi un grand club et j’ai encore beaucoup de progrès à faire ici.”

Caleta-Car est avec Les Phoceens depuis 2018 après avoir signé un contrat de cinq ans en juillet 2018. L’équipe de Ligue 1 a versé 19 millions d’euros au Red Bull Salzburg.

Il a disputé 91 sorties toutes compétitions confondues, marquant trois buts. À 6 pieds 4 pouces, il est un défenseur dominant et également heureux d’agir comme un homme cible sur les coups de pied arrêtés.

En avril, on disait qu’il était en espérant que Liverpool reviendrait avec une autre offre cet été. Cela ne s’est pas encore produit, mais il peut toujours être vu en Premier League.

