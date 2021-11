Le démocrate Beto O’Rourke candidat au poste de gouverneur du Texas en 2022

Démocrate Beto O’Rourke est candidat au poste de gouverneur du Texas, poursuivant une percée bleue dans le plus grand État rouge des États-Unis après que sa campagne de star au Sénat américain en 2018 l’a rapproché plus que quiconque depuis des décennies.

L’annonce d’O’Rourke lundi lance une troisième candidature en autant de cycles électoraux. Il a fait irruption dans la primaire présidentielle démocrate de 2020 en tant que phénomène de parti, mais a abandonné huit mois plus tard alors que l’argent et la fanfare se tarissaient.

« Ça ne va pas être facile. Mais c’est possible », a déclaré O’Rourke dans une interview à l’Associated Press avant son annonce. « Je crois, très fermement, en écoutant des gens dans cet état qu’ils sont très mécontents de la direction que (le gouvernement) Greg Abbott a pris le Texas.

Le retour d’O’Rourke met en place l’une des courses les plus médiatisées – et potentiellement les plus chères – de 2022 pour le gouverneur. Abbott, un républicain, brigue un troisième mandat et a placé le Texas à l’avant-garde de l’élaboration de politiques de droite dure dans les capitales des États et est devenu une figure nationale. Un défi d’O’Rourke, un ancien membre du Congrès averti des médias avec un record de génération d’attention et d’argent, pourrait inciter les démocrates à l’échelle nationale à verser des millions de dollars pour essayer – encore une fois – de renverser le Texas.

Pourtant, O’Rourke revient un outsider. Bien que la population croissante d’électeurs latinos, jeunes et diplômés de l’État soit une bonne chose pour les démocrates, le blitz de dépenses du parti lors de l’élection présidentielle de 2020 ne leur a rien laissé.

Les perspectives pour les démocrates à l’échelle nationale sont encore pires à l’approche des élections de mi-mandat de l’année prochaine. Le Texas n’a pas élu de gouverneur démocrate depuis Ann Richards en 1990. Et des cartes politiques fraîchement préparées, signées par Abbott en octobre, renforcent la position des républicains dans les quartiers de banlieue en plein essor qui s’éloignent du parti. Cela pourrait signifier moins de courses compétitives et une participation plus faible.

O’Rourke, 49 ans, devra conquérir non seulement des centaines de milliers de nouveaux électeurs mais aussi certains de ses anciens. Quand O’Rourke a perdu contre le sénateur républicain. Ted Cruz de seulement 2,5 points de pourcentage, Abbott a été réélu à deux chiffres la même année, reflétant un grand nombre de Texans qui ont voté pour O’Rourke et pour le gouverneur du GOP.

Texas Gov. Greg Abbott prend la parole lors d’une conférence de presse à Austin, Texas. (AP Photo/Eric Gay, dossier)

Cet appel croisé était la marque d’une campagne sénatoriale propulsée par des rassemblements énergiques, un flou idéologique et des diffusions en direct non scénarisées sur les réseaux sociaux. Mais en tant que candidat à la présidentielle, O’Rourke s’est transformé en un champion libéral qui a appelé à sabrer l’application des lois sur l’immigration et les rachats d’armes obligatoires.

Dans une déclaration entendue de loin dans le Texas, un pays favorable aux armes à feu, O’Rourke a déclaré: « Bon sang, oui, nous allons prendre votre AR-15. »

« Je ne pense pas que cela se vendra vraiment bien », a déclaré Abbott en janvier.

Dans l’interview, O’Rourke a indiqué qu’il essaierait de récupérer le milieu dans sa candidature au poste de gouverneur. Il a fustigé Abbott pour un programme « très extrémiste et conflictuel » qui s’adresse à l’extrême droite.

Interrogé sur le contrôle des armes à feu, il a déclaré qu’il ne croyait pas que les Texans veuillent voir leurs familles « tirées avec des armes conçues pour la guerre ». Mais il s’est rapidement tourné vers Abbott en abolissant les vérifications des antécédents et la formation pour les permis d’armes de poing dissimulés, des réglementations sur les armes à feu qui bénéficiaient autrefois d’un soutien bipartite.

O’Rourke a fait valoir que la large coalition d’électeurs qui a alimenté son quasi bouleversement en 2018, qui comprenait des républicains modérés, pourrait être à nouveau formée.

« Ce sur quoi je vais me concentrer, c’est d’écouter et de rassembler les gens pour faire le gros travail qui nous attend », a-t-il déclaré. «Et évidemment, ce premier gros travail est de gagner cette élection. Mais les électeurs et les votes sont là.

O’Rourke a officiellement annoncé sa candidature dans une vidéo de deux minutes, dans laquelle il s’adresse directement à la caméra et critique un programme du GOP qui, selon lui, ignore des choses sur lesquelles les électeurs sont « réellement d’accord », comme l’extension de l’assurance-maladie et la légalisation de la marijuana. « Ceux qui occupent des postes de confiance publique ont cessé d’écouter, de servir et de prêter attention au peuple du Texas », a-t-il déclaré.

O’Rourke n’est pas le seul dans la course pour reprendre pied au Texas.

Le démocrate Beto O’Rourke écoute un bénévole avant une marche de quartier du Texas Organizing Project à West Dallas le 9 juin 2021. O’Rourke est candidat au poste de gouverneur du Texas. AP Photo/LM Otero, dossier)

Pendant la majeure partie de ses six années au pouvoir, Abbott a eu une aura d’invincibilité politique. Mais sa cote d’approbation de l’emploi a glissé pendant la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 70 000 Texans, ainsi qu’une panne hivernale mortelle qui a assombri la capitale énergétique du pays et une session législative qui a adopté de nouvelles barrières au vote et a effectivement interdit la plupart des avortements dans le Etat. Abbott s’est également opposé de manière agressive aux politiques de l’administration Biden en matière de pandémie, mettant en colère certaines des plus grandes écoles et employeurs du Texas en interdisant les mandats de masque et de vaccin.

Malgré les victoires politiques conservatrices, Abbott fait face à la pression de l’aile droite de son parti. Deux brandons conservateurs, dont un ancien membre du Congrès de Floride Allen Ouest, ont lancé des défis primaires. Ancien président Donald Trump a approuvé Abbott mais l’a également fait pression pour qu’il vérifie l’intégralité des résultats des élections de 2020 dans l’État sur de fausses allégations de fraude, même s’il a remporté le Texas. Abbott a refusé.

Pourtant, le gouverneur du Texas entre dans la course avec un trésor de guerre de campagne de 55 millions de dollars, le plus gros de tous les gouverneurs en exercice du pays.

« La dernière chose dont les Texans ont besoin, c’est du programme libéral radical du président Biden qui vient au Texas sous le couvert de Beto O’Rourke », a déclaré le porte-parole d’Abbott, Mark Miner, à la suite de l’annonce d’O’Rourke. « Le contraste pour la direction du Texas ne pourrait pas être plus clair. »

Trump a été une victoire serrée selon les normes du Texas, 5,5 points de pourcentage, une finition plus serrée que sa victoire sur le champ de bataille légendaire de l’Ohio. Pour les démocrates dégonflés, c’était la preuve que le Texas tourne – bien que douloureusement lentement.

Le parti a lutté pendant des mois pour identifier un challenger à Abbott, ce qui a abouti à un plan « Beto or bust » reflétant le scepticisme persistant même dans leurs propres rangs. Aucun autre démocrate n’est entré dans la course ou n’a flirté avec le défi d’Abbott.

Acteur Matthew McConaughey, qui vit à Austin, a taquiné une candidature au poste de gouverneur pendant des mois mais n’a pas dit s’il en ferait une en tant que républicain ou démocrate.

Tout coup pour O’Rourke nécessitera au moins une touche de la magie de sa course au Sénat contre Cruz, lorsque l’ancien punk rockeur d’El Paso a conquis les modérés de la banlieue et s’est rendu dans le plus rouge des 254 comtés du Texas. Il a déclaré qu’il se présenterait à nouveau dans des endroits difficiles pour les démocrates, qui, pendant des décennies, n’ont pas réussi à traduire la croissance torride et les changements démographiques au Texas pour sortir du désert politique.

Candidat présidentiel Beto O’Rourke (.)

Le Texas suralimenté a atteint près de 30 millions de personnes au cours de la dernière décennie et compte cinq des 12 plus grandes villes du pays. La croissance explosive du Texas est presque entièrement alimentée par les nouveaux résidents latinos et noirs, les électeurs traditionnellement démocrates, et les démocrates affirment que ces changements démographiques combinés à la lassitude face aux crises et aux guerres culturelles du GOP pourraient chasser Abbott de ses fonctions.

Les républicains se sont moqués d’O’Rourke comme étant exagéré depuis qu’il a abandonné la course présidentielle. L’un des premiers projets d’O’Rourke après avoir mis fin à sa candidature à la Maison Blanche – menant une charge pour renverser la maison du Texas – n’a pas réussi à décrocher un seul siège supplémentaire pour les démocrates.

Pourtant, cela a commencé un redémarrage pour O’Rourke, qui a taquiné sa candidature à la présidence avec une couverture dans Vanity Fair et des articles de blog introspectifs, mais a passé une grande partie des 18 derniers mois en tant qu’activiste et organisateur du parti. Il a frappé aux portes le long de la frontière entre le Texas et le Mexique pour inscrire de nouveaux électeurs et a mené une marche de près de 30 milles (48 kilomètres) jusqu’au Capitole de l’État.

Il a également prouvé qu’il pouvait encore puiser dans un vaste réseau de donateurs, qui a alimenté son record de 80 millions de dollars de collecte de fonds lors de sa campagne au Sénat.

